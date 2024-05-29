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7月起入境查手機 陸：不查普通人

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸國安機關七月起允許執法人員有權「檢查」民眾的電子設備。圖為青島膠東國際機場一名外籍旅客正在辦理入境通關手續。（新華社）
大陸國安機關七月起允許執法人員有權「檢查」民眾的電子設備。圖為青島膠東國際機場一名外籍旅客正在辦理入境通關手續。（新華社）

大陸國安機關七月起可對入境人員的手機、筆電等電子設備進行查驗，引發安全疑慮，大陸國安部昨強調，入境查手機會在「三個明確」下進行，包括查驗前提明確、查驗對象明確、查驗流程明確；並聲稱在與「反間諜工作」無關的情況下，國安人員不能隨意查驗，普通入境人員不會是查驗對象。

大陸將於七月一日施行「國安機關行政執法程序規定」和「國安機關辦理刑事案件程序規定」，明文賦予國安執法人員可檢查旅客隨身物品、電子裝置等權限。

陸委會日前發布新聞稿稱，未來在大陸可能連在公共場所的穿著、配戴飾品，或是製作、傳播、散布物品，經中共認為「有損中華民族精神」、「傷害中華民族感情」，都可能違反法令，籲請國人慎思赴陸之必要性。

大陸國安部昨發文稱，前述規定是深化國安法治建設的重要體現，一些境外反華敵對勢力藉機造謠抹黑，炮製所謂「所有人入境中國都會被查手機」，荒謬至極。

大陸國安部稱，前述規定在執法程序上有嚴格限定，包含查驗前提明確，必須是依法執行反間諜工作任務。在與反間諜工作無關的情況下，國安人員不能私自隨意查驗；其次是查驗對象明確，必須是與反間諜工作有關的個人和組織，比如對軍事禁區、涉密單位等進行偷拍的間諜行為嫌疑人員。查驗對象不能是無關人員，更不會是普通入境人員。此外，查驗流程明確，必須經設區的市級以上國安機關負責人批准。

國安法 間諜

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