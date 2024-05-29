賴就職演說 宋濤：台獨自白書

賴清德總統五月廿日就職演說後，兩岸局勢再度緊張，大陸國台辦主任宋濤昨天透過與國民黨前主席洪秀柱會面期間首度公開發聲，批評賴上任伊始就發表「台獨自白書」，損害了台海和平穩定，大陸對此進行了「堅決的反制和懲戒」。洪秀柱則稱自己很憂心，對賴總統就職演說，她認為是「坐實台獨執政的開始」。

就宋濤針對賴總統就職演說的談話，陸委會昨表示沒有相關回應。

宋濤昨天在廣州會見赴陸參加「兩岸同胞交流研討活動」的洪秀柱、新黨主席吳成典一行，他在開場致詞指出，當前台海局勢複雜嚴峻，「台灣地區領導人」上任伊始就發表一番徹頭徹尾的「台獨自白書」，挑釁一個中國原則，損害台海和平穩定，大陸對此進行了「堅決的反制和懲戒」，顯示大陸在維護國家統一、反對台獨的堅定立場和強有力的能力。

宋濤聲稱在這樣的背景下，兩岸同胞再次相聚，共同討論守護共同家園，共創民族復興的未來，就顯得具有重要意義。

洪秀柱則表示自己很憂心，直言國民黨雖成為國會第一大黨，但這是「非常脆弱的模式、不穩定的模式」，對賴總統就職演說，她認為是「坐實台獨執政的開始」。洪還提到，她不相信賴總統的這一番說話沒有得到美國人的默許，甚至於幾乎可確定的是，最起碼美國是不反對，「也就坐實了所謂的『外國勢力』的介入」。

洪秀柱說，面對現在兩岸形勢的變化，她真的希望（知道）如何安大家的心，如何在這種困難重重的情況下，為了兩岸、為了國家的復興，怎麼樣贏得民心、尤其是台灣的民心，這是最（應該）重視的一件事。她並強調兩岸的交流要持續進行。