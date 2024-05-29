罕見 共軍東海實彈訓練3周

在解放軍結束兩天的圍台軍演後，央視報導，浙江海事局發布航行警告，五月廿七日至六月十五日每日八時至十八時，東海寧波象山沿海進行實彈射擊訓練，禁止駛入。從地理位置看，寧波象山與台灣有段距離，但這次實彈射擊訓練持續時間近三周，十分罕見。

此外，中國海事局網站廿七日發布，山東日照海事局發出航行警告，五月廿八日至三十一日期間，黃海部分水域將進行海上火箭發射，各船舶加強瞭望，禁止進入。此次發射由「東方航太港」、「北海救一一六」和「北海救一三一」共三輪進行。

五月廿三日至廿四日，解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊開展「聯合利劍」演習，演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目。東部戰區發言人李熹當時直言，軍演是對「台獨」勢力的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。