美中海事磋商 關切圍台軍演

中共當局廿三日宣布針對台灣周邊舉行軍事演習，隔天美中官員晤談（第二輪海洋事務磋商）。美國國務院廿七日表示，國務院負責中國與台灣事務的亞太副助卿藍墨客廿三日（台北時間廿四日）對中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮表達對軍演的高度關切。據中方發布，北京在磋商中警告美國不要插手介入中國與鄰國間的海上爭議，並要求美方立即停止支持縱容「台獨」勢力，把不支持「台獨」的承諾落到實處。

賴清德總統就職後三天，中共宣布廿三日和廿四日的兩天軍演，美方指中方做法魯莽。

美國國務院廿七日釋出的聲明提到，藍墨客（當地時間）廿三日與洪亮舉行視訊會議，討論包含南海和東海在內的海事議題，華府關切中方干擾他國在公海航行等破壞穩定且危險的行徑，並重申美國針對聯盟堅不可摧（ironclad）的承諾，以及美國對維護國際海洋法的堅定支持。

美國國務院並表示，美方強調維持台海和平穩定的重要性，並傳達了對解放軍在台海及台灣周邊聯合軍演的高度關切。

大陸外交部昨發布新聞稿指出，第二輪中美海洋事務磋商廿四日以視訊形式舉行，本輪磋商由洪亮和藍墨客共同主持，雙方圍繞海上形勢及有關涉海問題交換意見，同意保持對話溝通，避免誤解誤判，管控海上風險。中方對美方在中國周邊海域侵權挑釁行徑表達嚴正關切，敦促美方切實尊重中國領土主權和海洋權益，不要插手介入中國與鄰國之間的海上爭議，不要拉幫結派「以海制華」，不要破壞地區和平穩定。

大陸外交部並稱，一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是雙方涉海對話的重要基礎。「台獨」是破壞台海和平穩定的最大威脅。美方應立即停止支持縱容「台獨」勢力，把不支持「台獨」的承諾落到實處。

藍墨客與洪亮去年十一月初在北京舉行首次海事對話，美國國務院表示，如今美中再次舉行海事對話，這是華府與北京維持溝通管道暢通，並負責任管理雙邊關係的一環。

就去年十一月首輪中美海洋事務磋商，大陸外交部當時稱，中美圍繞海上形勢、海上安全、海洋經濟和環境等議題坦誠、深入、建設性地交換了意見。雙方強調應加強對話溝通，管控海上局勢，避免誤解誤判，探討互利合作。在首輪中美海洋事務磋商後，大陸外交部新聞稿僅提及南海問題，並未提到台海情勢。