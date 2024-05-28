台北上海雙城論壇預熱 滬台辦推活動共尋兩岸「日常」

上海雙城論壇上海市政府踩線團27日抵台，與此同時，上海台辦在當日也發布「睹物思情•尋找上海台北雙城記憶」活動，試圖通過上海台北兩地民眾間相似的生活小物和共同的歷史記憶來建立連結。在上海的台灣創作者、同時也是活動主創麥子受訪指出，兩岸間誤解很大，因為雙方長期通過抽象概念了解彼此。而會發起活動是希望能共同尋找「日常」，找到人與人的連結。

據滬台通官方公眾號27日發布訊息顯示，活動將向台北、上海兩地民眾徵集物件，圍繞「睹物思情•尋找上海台北雙城記憶」這一主題，徵集上海、台北50件擁有共同記憶的事件（物件），以及背後的故事，包括但不限於吃穿住行、藝術人文、娛樂方式等內容。徵件日期截至6月底。

麥子本名梁忠，原本在台灣媒體業工作，在偶然因素下到上海復旦大學念書，畢業後選擇留在上海。並在上海開展速寫活動，原本以繪畫為主要媒介與載體，但他認為速寫的範圍可以擴大，涵蓋攝影、現代藝術等。

麥子將構想體現在上海的社區營造工作當中，他近期正在執行「上海50」計畫，計畫內容除了在上海龍華會空間有個繪畫互動空間外，也與上海當地人、號稱「田叔」的田煥龍進行直播，針對上海老虎灶、婚姻、住房等不同主題，訴說上海50年前的故事。接下來將進行「台北50」計畫。

麥子舉例，大陸計劃經濟對許多民眾來說只是一個概念，但其實很少人討論在該政策下，民眾過著怎麼樣的生活。因此，他跟田叔就計畫經濟開了直播，田叔以他經歷過用油票、糧票換取糧食的往事來讓那段歷史更具象。

麥子觀察，談到上海，一般民眾會想到1930上海灘的風華，但這些光榮跟市井小民無關，他希望透過活動挖掘這幾十年來上海人的日常生活。麥子認為社區營造在塑造人，而不是追求酷炫。實質上要回歸到人，要真的觸動到社區情感才有意義。