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中美官員海事對話 台海局勢引關切

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中共解放軍東部戰區圍台軍演第二天，聯合國、歐盟齊籲各方克制。圖／取自共軍海軍「人民海軍」公眾號
中共解放軍東部戰區圍台軍演第二天，聯合國、歐盟齊籲各方克制。圖／取自共軍海軍「人民海軍」公眾號

美國國務院中國協調員、負責中國和台灣事務的副助理國務卿馬克·蘭伯特（Mark B. Lambert）與中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮於上周四（5月23日）進行了磋商。

美國國務院本周一（5月27日）發布的新聞稿稱，雙方對南中國海、東海等海事事務進行了磋商。美方提及中國「危險和破壞穩定的行為干預其它國家在公海的航行自由」，並重申美國對盟國堅如鋼鐵的承諾。

美國國務院的新聞稿中還寫道，美國重申維護台灣海峽和平穩定的重要性，對中國人民解放軍在台灣海峽以及環台灣進行的軍事演習深表關切。

中國官方媒體本周二（5月28日）報導了這一影片對話，稱中方對美方在中國周邊海域侵權挑釁行徑表示嚴正關切，敦促美方「不要插手中國與鄰國的海上爭議」。

此外，中國官媒還寫道，美方應立即停止支持縱容「台獨」勢力。中國官媒稱，一個中國原則是中美涉海對話的重要基礎。

美國國務院的新聞稿中表示，此次對話是繼2023年11月雙方在北京的海事磋商以來，雙方繼續努力保持聯絡的暢通，以負責任地管控兩國關係。

二人對話的當天（5月23日），中國在台灣周邊展開為期兩天的軍事演習。這是台灣新任總統賴清德就職後的第三天。

東海實彈訓練

本周一，中國浙江海事局發布航行警告，寧波象山沿海進行實彈射擊訓練，為期三周（從5月27日-6月15日）。台媒報導稱，盡管與台灣有段距離，但三周實彈訓練十分罕見。

同一日，青島海事局發布航行警告，黃海部分海域進行軍事演練，為期一周（5月28日-6月3日）。

上周對台演習的第二日（5月24日），浙江海事局發布消息稱，一艘名為「聯合啟瑞」的大型海上拖船在東海沉沒。據海外媒體報導，盡管沉沒地點不在軍演範圍內，但時間點巧合，仍引起一些網友的猜測。

（綜合報導）

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台海 軍演

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