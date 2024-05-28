自由派學者出席習近平座談會 為三中全會帶來期望

中共總書記習近平23日在山東召集企業及專家座談，中國知名自由派經濟學者周其仁的與會引發熱議。英國金融時報今天發表文章，指周其仁的與會是中共20屆三中全會的訊號。而他發言時主張提升群眾對改革的獲得感，也代表大部分人的心聲。

習近平22至24日前往山東視察，並在23日召集企業及專家舉行座談會，共有9名代表出席，其中包括立場傾向自由派的周其仁，頗令中國各界意外。會後，中共官媒對這場座談會大篇幅報導，頗有為7月將登場的中共20屆三中全會造勢的意味，然而這些報導中，卻沒有提到周其仁的具體發言內容。

英國金融時報今天發表中國財經學者趙建的文章指出，周其仁作為「資深的改革派」及中國改革開放的「全程見證者」和「理論推動者」，出席中共高層召開的這場座談會，引起諸多遐想及中國社會的高度關注。

文章指出，中共20屆三中全會的主題，肯定仍要以20大的精神爲指導：如何將「中國式現代化」的「宏大畫卷落到實處」，制定更詳細的發展思路，並將具體任務分配下去。也就是說，三中全會要討論貫徹20大精神的「技術路線」，但說到底仍然是「政府和市場的邊界如何有效平衡」。

這篇文章說，雖然中共18大確定了「市場占決定性地位」的基調，但是在經濟具體運行過程中，「有為政府發揮了更大的作用」，使民營企業的預期和信心受到了一定的影響，社會上出現了一些「不負責任的言論」，對疫情後中國經濟復甦造成了較大的負面作用。

文章指出，在這個背景下，中共20屆三中全會的召開受到萬眾矚目，人們期待中共高層能再次「明確方向、撥雲見日、打消疑雲、重建信心」，以「市場經濟」爲決定性地位，調動全社會的積極性。

這篇文章提到，在中共20屆三中全會召開前夕，改革派的周其仁受邀與會，應該有很強的訊號指向意義。畢竟，人們迫切期望中國能繼續沿著「市場化改革」的道路前行。

文章說，周其仁在會中的報告主題爲「提升人民群眾對改革的獲得感」，這是當下對「中國式現代化」最好的現實解讀，意味著再宏大的發展藍圖和改革設計，也要落實到人民群眾「實實在在的利益上」。

這篇文章提到，特別在當下中國疫後經濟復甦處於「波浪式發展、曲折式前進的關鍵階段」，全力搞好經濟，提高就業率和民眾的可支配收入，提升民眾的獲得感，可說是「前所未有的重要」。

文章指出，周其仁建議透過「降低制度成本」提升人民群眾對改革的獲得感，本質上就是繼續沿著市場化改革的道路前行，以「有為政府」的「現代治理機制」和「新型舉國體制」，降低市場經濟運行的制度和體制成本，打通內外循環的堵點，消除民營經濟的痛點，繼續透過更高水準的開放，充分調動國內、國外兩種資源的積極性，重新回到改革開放初期的積極景象。

這篇文章認為，市場經濟運行過程中的很多問題，看似是市場經濟的問題，實際上恰恰相反，是扭曲市場經濟，過多干預市場經濟。政府的邊界過度，真正的市場功能發揮不出來，或導致功能變異的結果。

文章舉例，中國的房地產問題，看似是房地產商「三高模式」和炒房者造成的，實際上是土地市場被政府壟斷，過高的土地成本向房地產終端價格的轉嫁而已。

這篇文章最後強調，在中國經濟社會深度轉型，經濟復甦還需要注入更多動力和更強確定性的當下，中共20屆三中全會顯得異常關鍵和重要。而周其仁的觀點和主張，也代表著大部分人的心聲。