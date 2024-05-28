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香港國安處首引用23條逮6人 前支聯會副主席鄒幸彤在列

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
香港支聯會前副主席鄒幸彤。路透資料照片
香港支聯會前副主席鄒幸彤。路透資料照片

港警務處國家安全處28日在全港多地、包括大欖女懲教所採取執法行動，據港媒報導，被捕人包括前支聯會副主席鄒幸彤，其涉及在臉書粉專發布有關六四的貼文。此為3月23日基本法23條《維護國家安全條例》生效後，香港警方首次以該條例採取拘捕行動。

綜合香港《明報》、《香港01》報導，警方拘捕5名女子和1名男子，年齡在37歲至65歲之間。警方稱被捕人士涉嫌違反《維護國家安全條例》下第24條 「煽動意圖的相關罪行」。

香港警方稱，1名正在還押中的女子，透過另外5名被捕人，於今年四月開始，以匿名方式在一社交平台專頁，利用「某個將至的敏感日子」，持續發布具煽動意圖的帖文，意圖煽動網民在較後期間組織或參與非法活動。

警方根據法庭手令，搜查5名被捕人士的住所，檢取一批與案有關物品，包括曾用作發布相關訊息的電子通訊裝置。

報導指出，該名正在大欖女懲教所還押的女子，即是前支聯會副主席鄒幸彤，其涉及在臉書專頁「小彤群抽會」發布有關六四相關貼文。在「小彤群抽會」粉專上，鄒幸彤自4月30日發布名為「6435justice」的系列文章。

根據紀錄片《幸彤在監獄》，鄒幸彤於2021年6月4日被控在網上宣傳及呼籲他人參與六四集會，判刑15個月，而後又與支聯會主席李卓人、副主席何俊仁共同被控「煽動顛覆國家政權罪」，至今還押近2年半。

六四 國安法 港警 香港

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