拜謁黃花崗烈士墓談兩岸前景 吳成典：兩岸中國人有智慧

繼前總統馬英九4月初到訪廣州拜謁黃花崗烈士墓之後，新黨主席吳成典28日也率團到當地拜謁，對兩岸關係他表示，「中國人是有智慧的」，大陸有大陸中國人的智慧，台灣的中國人有台灣人的智慧，「大家把智慧發揮出來，這個民族就會興盛」。

吳成典一行是赴廣州參加第四屆「攜手圓夢—兩岸同胞交流研討活動」，28日下午先至黃花崗烈士墓拜謁，現場解說人員並一一講解烈士墓的建築、國父孫中山先生手書的「浩氣長存」等墨寶，在烈士墓前，現場人員向每人發放菊花，並一一向烈士致敬，與4月馬英九拜謁最大的不同是，主辦方雖提供每人菊花，但並未準備整排的大型花圈。

吳成典在結束參拜之際接受媒體聯訪，就兩岸關係的前景，指出中國人是有智慧的，大陸中國人有大陸中國人的智慧，台灣的中國人有台灣人的智慧，大家把智慧發揮出來，這個民族就會興盛。當你迷失了，到黃花崗烈士墓來看一看，走一走，「他們為了什麼？為了這個民族」。所以百年這麼100多年之後，我們還用這樣一個虔誠、非常崇拜這種心情來看他們。

他引用林覺民「與妻訣別書」當中「吾充吾愛汝之心，助天下人愛其所愛」，強調「如果你是他太太你怎麼想？」，呼籲一起來努力發揮中國人的智慧，「不管我們認識不認識，我們是黑眼睛、黑頭髮、黃皮膚，我們的祖先是一樣的，所以大家能夠把自己的責任、把自己的仁慈心發揮出來，念在我們都是民族的後代，我們的民族要偉大復興，每一個人都要出一份力」。

吳成典也提到前總統馬英九在朗讀「與妻訣別書」後落淚，強調「在英烈英靈的引導之下，我們不要忘記了民族情懷」。