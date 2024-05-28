快訊

立院職權行使法完成二讀！綠委朝韓國瑜射「青鳥紙飛機」 藍委急用標語遮擋

羅智強遭邱議瑩打臉！徐巧芯「加入戰局」拉衣角理論 議場爆發拉扯衝突

直播突遭邱議瑩攻擊嗆「沒被打過嗎？」 羅智強辦公室譴責：研擬法律處理

入境中國要被查手機？ 北京澄清：僅涉間諜行為者

德國之聲／ 德國之聲
中國國安部4月底發布新規，允許執法人員有權「檢查」民眾的電子設備。圖為青島膠東國際機場一名外籍旅客正在辦理入境通關手續。（新華社）
中國國安部4月底發布新規，允許執法人員有權「檢查」民眾的電子設備。圖為青島膠東國際機場一名外籍旅客正在辦理入境通關手續。（新華社）

中國國安部4月底發布新規，允許執法人員有權「檢查」民眾的電子設備；隨後有媒體消息指出，在新規7月正式上路之前，深圳、上海等地的海關便已提前開始行動，查驗入境者的手機和電腦。不過，中國國安部週二（5月28日）公開反駁此事。

中國國安部微信公眾號的貼文稱，「所有人入境中國都會被查手機」的說法是「境外反華敵對勢力」的「造謠抹黑」，「實屬荒謬至極」。

該文聲稱中國政府不會隨意侵犯公民通信自由與通信秘密，而且會依照前提、對象與流程等3項標準來查驗手機。

這些查驗標準圍繞著「反間諜」工作，除了前提必須跟「反間諜」任務相關，對象也「不會是普通入境人員」，而是「比如對軍事禁區、涉密單位等進行偷拍的間諜行為嫌疑人員」；查驗還必須有被查驗人或見證人在場，並經過「設區的市」以上層級的國安機構官員批准，而非「先執行，後報批」。

該文寫道，如果發現「危害國家安全隱患」者，應該「責令整改」，而若是「整改不能消除危害，或者拒不整改」者，可依法查封扣押。不過，中國國安部文章內並沒有詳述何謂「危害國家安全隱患」。

根據今年4月26日發布的《國家安全機關行政執法程序規定》、《國家安全機關辦理刑事案件程序規定》，為了「防止危害發生或者擴大」，國安機關可以要求民眾在「危害情形消除」之前，停止使用相關的電子設備、設施和軟體。

此外，如果查驗時發現相關的設備有違法之虞，「需要進一步調查核實的」，國安機關除了查封、扣押之外，還可進一步展開調查取證工作。

北京加大「反間諜」力道

在中國國家主席習近平執政下，中國陸續新訂、增修與「國家安全」有關的法律，包含去年7月實施的新版《反間諜法》，以及今年5月生效的新版《保守國家秘密法》。

上述法律擴大國安人員執法權力，但其條文與定義遭外界質疑模糊不清，也讓外國企業與學者更無法確認「紅線」在哪裡，因而感到不安。

台灣非政府組織工作者李明哲5月中旬接受DW採訪時曾說，「保密法」等中國的法律，最大的問題不在於法律如何制定，而是如何執行。他認為，中國近幾年來持續把早已在執行的保密工作「法律化」，變成新的「武器」，一方面塑造「外部敵人」，一方面分化內部的民眾，鼓勵互相舉報。

（綜合報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

海關

延伸閱讀

WSJ：中日韓峰會 北京拉攏美貿易盟友「碰壁」

國安秘帳案劉冠軍豪宅5800萬賣不掉 降價1000多萬再賣一次

陸國安部：「入境查手機」 前提、對象、流程明確下進行

國安部示警：專家學者海外研考 被迫當間諜

相關新聞

菲在離台200公里小島設海警哨所 提升監控巴士海峽能力

菲律賓政府國安顧問阿諾（Eduardo Ano）24日宣布，在位於菲律賓最北端的伊特巴亞特島（Itbayat）開設新海警...

南韓抽檢陸電商SHEIN兒童用品 有毒物質超標428倍

中國大陸跨境電商SHEIN的商品因價格便宜席捲台灣等全球市場，但據韓聯社報導，首爾市政府28日公布，市政府針對SHEIN...

入境中國要被查手機？ 北京澄清：僅涉間諜行為者

中國國安部4月底發布新規，允許執法人員有權「檢查」民眾的電子設備；隨後有媒體消息指出，在新規7月正式上路之前，深圳、上海等地的海關便已提前開始行動，查驗入境者的手機和電腦。不過，中國國安部週二（5月28日）公開反駁此事。

紐時：美歐仿效中國政策 追趕電動車、太陽能板等產業

紐約時報27日報導，如今在電動車、太陽能板等領域，美國和歐洲努力追趕中國，中國的產業政策之所以能夠如此遙遙領先，原因是他...

「口中有口 點點大」啥意思？解放軍貼字謎 網猜這2字

在結束兩天「封島軍演」後，解放軍東部戰區26日晚間發布一則字謎：「口中有口、點點大」，並稱這是給「熊小孩」出的一個難一點...

華春瑩升副外長 她的4個側面：學霸、網球迷、發言人、推薦官

本報系聯合報報導，中國國務院27日發布任免國家工作人員消息，被外界視為「外交女戰狼」的外交部部長助理、新聞司司長華春瑩升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。