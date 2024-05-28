菲在離台200公里小島設海警哨所 提升監控巴士海峽能力

菲律賓政府國安顧問阿諾（Eduardo Ano）24日宣布，在位於菲律賓最北端的伊特巴亞特島（Itbayat）開設新海警哨所，此舉將提升菲國海警監控巴士海峽的能力，該島距離台灣不到200公里。《華爾街日報》指出，若美軍從該島北進，不用1小時就能抵達台灣。

伊特巴亞特島是菲律賓巴坦群島的一部分。該群島與附近數個島嶼鄰近銜接菲律賓海與南海的巴士海峽，是中國大陸海軍通往台灣東岸和太平洋的航線，也是美軍從美國屬地關島前往台灣的潛在中繼站。

伊特巴亞特島距台灣最南端不到200公里。菲律賓政府在一份聲明中表示，新哨所的啟用將提升菲國海岸警衛隊（PCG）打擊外國威脅和海上犯罪的能力，包括打擊非法貿易、販運、海盜和外國入侵。法廣指出，中菲兩國近期在南海衝突不斷加上台海情勢緊張，可能才是成立哨站的主因。

菲律賓海巡部門發言人巴里洛（Armand Balilo）表示，中國船隻經常在該水域出現。伊特巴亞特島新哨站將能有效監督來往的船隻，「該地區非常重要，我們需要監控那裡發生的事。」

據《華爾街日報》報導，美國在菲律賓雖然沒有軍事基地，但有讓美方進入菲律賓軍事基地的協議，目前美國在菲律賓可使用的軍事基地共有9個。中方曾表示，這些舉措是在為地區緊張局勢「火上澆油」。

此外，美國、菲律賓和澳洲部隊5日在台灣南方的菲律賓島嶼聯合演習，伊特巴亞特島也是聯合軍事演習的地點之一。

據報導，參與菲律賓北部軍演的其中一支美軍部隊「第3濱海作戰團」（3rd Marine Littoral Regiment），任務之一是要在共軍入侵台灣的初期階段，擾亂其軍事行動，為美軍馳援爭取時間。