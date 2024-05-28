海洋事務磋商 美國強調台海和平中國重申反台獨

第二輪美中海洋事務磋商於24日舉行，美國強調台海和平穩定的重要性，並關切解放軍的環台軍演。中國則重申台獨是破壞台海和平穩定的最大威脅，美國應停止「支持、縱容台獨」。

第二輪美中海洋事務磋商24日登場，以視訊方式進行。由美國國務院亞太副助卿藍墨客（MarkLambert）與中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮共同主持。

據美國國務院官網發布，美國關切中國以危險和破壞穩定的行為干擾其他國家在公海航行的自由，並重申美國堅定支持維護國際海洋法。

針對台海情勢，美國重申維護台海和平穩定的重要性，並對解放軍近期在台海及台灣周邊舉行的聯合軍演表達關切。

另據中國外交部發布，中國對美國在中國周邊海域「侵權挑釁」行徑表達嚴正關切，並敦促美國切實尊重中國領土主權和海洋權益，不要插手介入中國與鄰國之間的海上爭議，不要拉幫結派「以海制華」，不要破壞地區和平穩定。

中國也在會議中強調，一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是雙方涉海對話的重要基礎，「台獨是破壞台海和平穩定的最大威脅。美方應立即停止支持縱容台獨勢力，把不支持台獨的承諾落到實處」。

美國國務院強調，美中海洋事務磋商是維持開放溝通管道與負責任管理美中關係的一部份。