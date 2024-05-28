美學者：共軍若侵台猝不及防 美須遏止中國擴張

美國智庫學者阿爾佩洛維奇分析，共軍若入侵台灣，發動海上和空中的閃電攻擊，在美國有機會反應之前，入侵可能已經結束；但他也指出，台灣安全攸關全球經濟，美國必須透過外交政策遏止中國擴張。

阿爾佩洛維奇（Dmitri Alperovitch）曾經成功預測俄羅斯入侵烏克蘭，如今在新書「世界岌岌可危」（World on the Brink）當中，分析中國可能如何拿下台灣。

國家廣播公司（NBC）新聞節目今天播出阿爾佩洛維奇的訪談，網站標題「專家指出，中國入侵台灣的行動可能在1小時之內完成」。

阿爾佩洛維奇向美國觀眾分析，中國如果入侵台灣，將不是一般認為的搶灘登陸，而是從海上和空中發動的閃電攻擊，「在美國有機會反應之前，入侵可能已經結束」。

阿爾佩洛維奇指出，中國可能派出艦艇穿越海峽，停泊在國際水域，這些艦艇主要是民用船隻，裝載數十萬的士兵、裝甲車、坦克車和攻台的後勤補給。

他說，中國同時會派出數十架運輸直升機和武裝直升機進行空降突擊，在10分鐘到15分鐘內抵達兩個機場。中國會使用轟炸機掩護海上船艦，攻擊台灣的雷達設施、海軍設施、通信節點。

阿爾佩洛維奇說，接著共軍的陸戰隊和大型氣墊船會沿著河川，朝向首都城市台北挺進，以上這些行動很可能在30分鐘之內發生。

NBC報導指出，台灣生產全世界70%半導體晶片，一旦中國入侵台灣，可能對全世界經濟造成災難性影響，危害美國的繁榮和安全。阿爾佩洛維奇說，戰爭發生的第一年，全球經濟蕭條隨之而來。

阿爾佩洛維奇指出，美國必須把遏制中國當作外交政策的重點，美國要明確告訴中國，若發動戰爭，中國經濟將會付出巨大無比的代價。這意味美國必須停止在重要礦物、太陽能板對中國的依賴，加強對台灣的軍事協助，以嚇阻中國入侵。

有別於阿爾佩洛維奇的看法，美國智庫「外交關係協會」（CFR）今年1月發布報告，指出中國侵台必須面對5大困難，包括台灣海峽地形、登陸地點有限、台灣山多險峻、首都為盆地地形、城市戰負擔大，認為台灣有多種地形上的防禦優勢。

「外交關係協會」的報告指出，儘管中國明確表達掌控台灣的野心，但使用武力拿下台灣將會極其困難、付出昂貴代價。