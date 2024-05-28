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南韓抽檢陸電商SHEIN兒童用品 有毒物質超標428倍
中國大陸跨境電商SHEIN的商品因價格便宜席捲台灣等全球市場，但據韓聯社報導，首爾市政府28日公布，市政府針對SHEIN面向南韓市場銷售的八款兒童用品進行品質安全檢測的結果顯示，其中七款產品被檢出含有有毒化學物質，最高竟超標428倍。
報導稱，受檢的四款兒童包中有一款的甲醛含量超標1.2倍，其餘三款的鄰苯二甲酸酯類增塑劑含量最高超標153倍。兩款兒童鞋和一款兒童皮帶的鄰苯二甲酸酯類增塑劑、鉛、甲醛含量均超標，其中一款童鞋的鄰苯二甲酸酯類增塑劑含量超標428倍。
首爾市政府從上月初至本月對93款「海淘」產品進行了共七次質檢，其中約佔43%的40款產品不合格。被檢出最多的是酞酸酯類增塑劑，共有25款產品含有該物質。
韓聯社指出，這種物質可能導致內分泌功能障礙，並對人體的生殖功能造成不良影響。其中鄰苯二甲酸二異辛酯（DEHP）被國際癌症研究機構列為2B類致癌物質。
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