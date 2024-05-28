因應下波流病 中日韓將共建應對突發衛生事件成功模式

第九次中日韓領導人會議27日在韓國首爾舉行，會後三方共同發表《關於未來大流行病預防、準備和應對的聯合聲明》，提出中國、日本、韓國將在衛生安全領域開展戰略合作，並將共同努力建立集體應對突發衛生事件的成功模式，通過分享最佳實踐等各類活動，促進國際和區域合作。

據中新社報導，聯合聲明稱，三國注意到，須有效應對新發、再發傳染病等新的公共衛生事件對經濟社會發展造成的不良影響。儘管官方宣布新冠疫情作為「國際關注的突發公共衛生事件」已於2023年5月結束，但需關注的新變異毒株仍可能出現，新冠病毒依然構成持續威脅。

這份聯合聲明強調，中日韓應通過實施相關國家戰略、舉行相關活動、加強國際合作，積極應對未來大流行病和突發公共衛生事件。

聯合聲明提出，三國將把未來大流行病的預防、防範和應對視為國家戰略的重要組成部分，認為全民健康覆蓋對加強全球衛生架構至關重要，鼓勵、支持在涉及國家中長期經濟發展、公共衛生、醫療服務體系和醫療改革等相關政策和行動計劃中納入未來大流行病預防、防範和應對工作。

根據這份聯合聲明，中日韓將在衛生安全領域開展戰略合作，促進地區的和平與繁榮。為此，將共同努力，通過雙、多邊倡議及中日韓三國所在國際組織的夥伴關係，加強區域衛生安全；鼓勵開展相關聯合研究、政策對話和經驗交流；尋求建立長期合作機制，通過中日韓傳染病防控論壇和聯合研討會等活動，加強中日韓三國負責疾控工作的公共衛生機構間的合作。