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黃埔軍校即將百年 在陸國軍紀念碑今何在？

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
黃埔百年的新書─國軍紀念碑百年激盪史。（圖／徐全提供）
黃埔百年的新書─國軍紀念碑百年激盪史。（圖／徐全提供）

黃埔建軍百年之際，台北黎明文化將在6月16日前夕出版「銘誌天星：國軍紀念碑百年激盪史」一書，作者循東征、北伐、抗俄、剿共、對日抗戰、戡亂之脈絡，記述百年來現存或不存之國軍紀念碑，探究其樣貌題刻及建造淵源。

黎明文化目前已開放該書預購。

全書基於田野調查、文獻整理及口述訪問，爬梳與國軍碑墓相關之人物命運，細緻考察當代中國大陸官民之間、央地權力之間在面對國軍歷史時所呈現的態度差異和價值碰撞。

大陸與黃埔建軍關係密切的國軍東征、北伐的紀念碑或公墓，如今多已不存在，有的還被中共重新加以改造，從而將國民革命納入到共產革命的敘事範疇中，強化了共產黨員與共青團員在東征、北伐中的先鋒、模範、骨幹形象。

至於對日抗戰時期的國軍碑墓，為了回應民間社會追求歷史真相或基於統戰的需要，在改革開放後少數恢復、重建了部分國軍史蹟。但整體上，官方對國軍史蹟恢復和國軍忠烈殉職人員褒揚是採行低調、控制、不立碑的策略；並將國軍抗戰史納入到「抗日民族統一戰線領導的民族解放戰爭」這一歷史框架中。因此，國軍東征、北伐、抗戰的脈絡，在當代中國成為了左翼革命論述的組成部分。

本書承蒙前國防部長、前退輔會主委馮世寬上將，領銜為該書撰寫推薦序。作者徐全為香港居民，祖籍中國江蘇，現居台灣，是香港城市大學哲學博士（中國近代史專業）、香港城市大學文學碩士（中國語言文學專業）、新聞評論人。曾出版專著「歷雨迎鋒：國軍抗戰紀念碑考」。

國軍 抗戰 香港城市大學

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