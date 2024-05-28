第二輪中美海洋事務磋商 美呼籲維護台海和平穩定

第二輪中美海洋事務磋商24日以視訊舉行，雙方討論南海、東海的現狀，圍繞海上形勢及有關涉海問題交換意見，雙方同意保持對話溝通、避免誤解誤判。美方重申維持台海和平與穩定的重要性，中方則對美方在中國周邊海域侵權挑釁行徑表達嚴正關切。

第二輪中美海洋事務磋商由大陸外交部邊界與海洋事務司司長洪亮，與美國國務院中國事務協調員、副助理國務卿藍墨客共同主持會議。

據美國國務院網站公告，美方對於中方干擾其他國家行使公海航行自由的危險和破壞性行動表示關切，並重申美國堅定的同盟承諾，以及堅定支持維護國際海洋法。

美方也指出，維護台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性，並對共軍在台海和台灣周邊的聯合軍事演習深表關切。

據大陸外交部邊界與海洋事務司微信公眾號「邊海縱橫」消息，中方對美方在中國周邊海域侵權挑釁行徑表達嚴正關切，並敦促美方切實尊重中國領土主權和海洋權益，不要插手介入中國與鄰國之間的海上爭議，不要拉幫結派「以海制華」，不要破壞地區和平穩定。

中方強調，一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是雙方涉海對話的重要基礎。「台獨」是破壞台海和平穩定的最大威脅。美方應立即停止支持縱容「台獨」勢力，將不支持「台獨」的承諾落到實處。

中美首輪海洋事務磋商於2023年11月在北京舉行。大陸外交部表示，雙方就海上情勢、安全等議題「坦誠、深入、建設性地交換了意見」，中方對美國加大地區軍事部署、頻繁開展抵近偵察、支持南海侵權挑釁等表達嚴重關切。