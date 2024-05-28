中違反WTO條款 瓜地馬拉學者：和中國合作是一場空

中國禁止瓜地馬拉夏威夷豆和咖啡入境，持續引發輿論批判。瓜國主流媒體「自由新聞報」以社論批評中國透過外交小動作報復瓜地馬拉，違反WTO條款；也有學者表示，放棄台灣而和北京合作，最後只會是一場空。

瓜地馬拉出口商協會近日通報至少有7個貨櫃的瓜地馬拉夏威夷豆無法進入中國，中國外交部發言人汪文斌聲稱，瓜地馬拉外長赴台出席520就職儀式「嚴重踐踏一個中國原則」，不利瓜地馬拉和中國在包括瓜國輸中產品等方面的合作。

近日瓜國媒體均以頭版，或顯著篇幅報導貨品被中國禁止入境。聖卡羅斯大學教授桑多華（MarioAntonio Sandoval） 在「自由新聞報」（Prensa Libre）發表評論指出，瓜地馬拉和台灣面臨忠誠和利益的衝突，但面對中國的壓力，即使瓜地馬拉讓步了，中國對瓜地馬拉的商業壓迫也不會停止。

桑多華也以先前跟台灣斷交的薩爾瓦多和哥斯大黎加為例，指出中國雖然承諾了一些好處，但在達成目的後就翻臉不認帳。從過去的經驗來看，和台灣合作會有具體成果，但如果和北京打交道，最後只會是一場空。

「自由新聞報」也發表社論指出，中國外交部發言人汪文斌在記者會上對瓜國貨櫃遭扣押一事不屑一顧，只批評台灣和瓜地馬拉的外交關係；然而如果中國片面拒絕瓜國商品入境，就違反了中國在2001年加入世界貿易組織（WTO）時所承諾遵守的條款。

社論也強調，如果經濟成長，是以侵犯基本自由，和破壞國際和平為代價，那這種成長根本毫無價值。

「自由新聞報」不僅呼籲中國政府要承認錯誤，立刻放行被扣留的貨櫃，更以寓言故事「與鯊魚謀食」來提醒瓜國各界，指出中國如同一隻鯊魚，故意餵養身邊的沙丁魚苗，等到魚苗長大後再一口吃掉。而這沙丁魚苗的處境，可能就是瓜地馬拉會面臨的狀況。