中美第二輪海洋事務磋商 陸警告勿介入中國海上爭議

大陸外交部周二上午發布新聞稿稱，第二輪中美海洋事務磋商本月24日以視訊形式舉行。北京警告美國不要插手介入中國與鄰國之間的海上爭議，並要求美方立即停止支持縱容台獨勢力，把不支持台獨的承諾落到實處。

新聞稿指出，本輪磋商由大陸外交部邊界與海洋事務司司長洪亮與美國國務院中國事務協調員、東亞局助卿幫辦藍墨客共同主持會議。

新聞稿稱，雙方圍繞海上形勢及有關涉海問題交換意見，同意保持對話溝通，避免誤解誤判，管控海上風險。中方對美方在中國周邊海域侵權挑釁行徑表達嚴正關切，敦促美方切實尊重中國領土主權和海洋權益，不要插手介入中國與鄰國之間的海上爭議，不要拉幫結派「以海制華」，不要破壞地區和平穩定。

北京並強調，一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是雙方涉海對話的重要基礎。台獨是破壞台海和平穩定的最大威脅。美方應立即停止支持縱容台獨勢力，把不支持台獨的承諾落到實處。

首輪中美海洋事務磋商是2023年11月3日在北京舉行，同樣由洪亮與藍墨客共同主持。根據大陸外交部當時發布的新聞稿，中美圍繞海上形勢、海上安全、海洋經濟和環境等議題坦誠、深入、建設性地交換了意見。雙方強調應加強對話溝通，管控海上局勢，避免誤解誤判，探討互利合作。

在首輪中美海洋事務磋商後，大陸外交部的新聞稿僅提及南海問題，並未提到台海情勢。