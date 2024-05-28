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G20峰會前 習近平將赴巴西國是訪問

中央社／ 聖保羅27日專電
中國國家主席習近平計劃11月赴巴西進行國是訪問，日期尚未確定，但可能於11月18日至19日里約熱內盧舉行的G20峰會前。（新華社）
中國國家主席習近平計劃11月赴巴西進行國是訪問，日期尚未確定，但可能於11月18日至19日里約熱內盧舉行的G20峰會前。（新華社）

中國國家主席習近平計劃11月赴巴西進行國是訪問，日期尚未確定，但可能於11月18日至19日里約熱內盧舉行的G20峰會前。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）國際新聞專家馬丁斯（Américo Martins）撰文指出，巴西外交部證實，中國政府明確表明，習近平希望利用20國集團（G20）峰會之行，在峰會前會見巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。

去年4月，魯拉對中國進行國是訪問，與習近平在北京會面，雙方就兩國在農業、環境、科技等不同領域簽署20多項協定。

據巴西外交部稱，預計2位領袖將於今年11月在巴西討論非常廣泛的雙邊議程。

目前，中國是巴西最大的貿易夥伴。2023年，巴西對中國出口打破歷史紀錄，達1040億美元；進口達531.75億美元。

巴西和中國是G20和金磚國家（BRICS）合作夥伴，除了雙邊貿易，預計魯拉和習近平還將討論中國在巴西和世界地緣政治更多投資的可能性。

馬丁斯指出，幾乎可以肯定的是，習近平將再次討論巴西加入「一帶一路」倡議，為中國與拉丁美洲和非洲地區開展基礎設施建設合作。

然而，中國通過「一帶一路」向發展中國家提供巨額貸款，但許多大型項目沒有幫助窮國經濟增長，被批評為「債務陷阱」。

多年來，中國政府一直致力推動巴西加入「一帶一路」倡議，但巴西政府懷疑是否真的對國家有利。

G20峰會 巴西 習近平

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