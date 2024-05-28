快訊

好市多洗碗機「便宜1萬元」該買嗎？內行人曝選購1關鍵：買對安心睡

五億高中生案婚姻無效之訴今再開庭 夏男律師舉證2人親密生活證據

阿根廷正義審判：不讓國家錯誤被遺忘，紀錄片團隊追尋記憶之旅

結束對台軍演後 陸罕見東海展開近3周實彈射擊訓練

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸宣布，5月27日至6月15日每日8時至18時，於東海寧波象山（圖中紅框處）沿海進行實彈射擊訓練。（圖／截自百度地圖）
大陸宣布，5月27日至6月15日每日8時至18時，於東海寧波象山（圖中紅框處）沿海進行實彈射擊訓練。（圖／截自百度地圖）

在中共解放軍結束兩天的對台圍島軍演後，據央視新聞報導，浙江海事局發布航行警告，5月27日至6月15日每日8時至18時，東海寧波象山沿海進行實彈射擊訓練，禁止駛入。

從地理位置來看，寧波象山與台灣有段距離，但這次實彈射擊訓練持續時間近三周則十分罕見。

5月23日至24日，解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊開展「聯合利劍—2024A」演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目。

東部戰區新聞發言人李熹表示，是次軍演是對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

不過共軍上周四、五對台軍演並沒有進行火力試射等實彈演習。對此，央視特約評論員杜文龍25日在央視節目中表示，首先是這次軍演離台灣太近了。從這次演習區域看，五個點位的部署都離台灣很近，有人講「一步之遙」，有人用「幾海里」形容。

「如果在這麼近的距離上，幾乎把自己的槍頂到對方腦門上，無論打得準打不準，幾乎全可以一槍致命，所以從這個角度來看，在這種抵近式、壓迫性行動中，如果用實彈，那個效果一定很震撼。」

但杜文龍當時也表示，「放心，實彈肯定有，因為我們的演練行動一般是實兵、實裝、實彈、實爆。我想下一步隨著演練行動逐步推進，包括各種項目的需要，實彈肯定少不了。」

央視 演習 軍演

延伸閱讀

中共軍演後美中外交官員晤談 華府表達高度關切

影／陸漁筏軍演後敏感時機迷航 兩岸合作救援引關注

中共軍演 經部：民生經濟重要物資進口正常進口運送

美眾院外委會主席：中共軍演顯示不想和平互動 民主國家須團結對抗

相關新聞

董軍赴香格里拉對話 可望晤美防長

大陸國防部昨天發布新聞稿稱，五月廿九日至六月三日，大陸國防部長董軍將應邀出席第廿一屆「香格里拉對話」並訪問新加坡。外界預...

結束對台軍演後 陸罕見東海展開近3周實彈射擊訓練

在中共解放軍結束兩天的對台圍島軍演後，據央視新聞報導，浙江海事局發布航行警告，5月27日至6月15日每日8時至18時，東...

續走戰狼路線 華春瑩任陸副外長

大陸國務院昨天發布任免國家工作人員消息，被外界視為「外交女戰狼」的大陸外交部部長助理、新聞司司長華春瑩升任大陸外交部副部...

陸委會批中共脅迫藝人表態 央視喊發聲者「絕不孤單」

近期有在陸發展的台灣藝人轉發大陸官媒貼文，或藉各種方式表態，陸委會27日晚間表示，中共透過要求台灣藝人政治表態，刻意營造...

影／兩岸旅遊解禁？ 許舒博：不久會有好消息

商總今天舉行第十二屆理監事及顧問頒證典禮，副總統蕭美琴也出席典禮，會前商總理事長許舒博表示，蕭副總統之前是她的同事，所以...

影／陸漁筏軍演後敏感時機迷航 兩岸合作救援引關注

兩岸局勢近期持續緊張，尤其時中國大陸軍演，更挑起雙方敏感神經，而昨下午卻突然有不明目標進入東莒島東北方外側海域。馬祖海巡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。