續走戰狼路線 華春瑩任陸副外長

大陸國務院昨天發布任免國家工作人員消息，被外界視為「外交女戰狼」的大陸外交部部長助理、新聞司司長華春瑩升任大陸外交部副部長。港媒解讀，華春瑩的高升折射出大陸外交部發言人「敢於鬥爭」風格受到層峰肯定，勢必鼓勵更多外交官「敢於亮劍」。

公開資料顯示，華春瑩現年五十四歲，畢業於南京大學。華春瑩曾任大陸駐新加坡三秘、駐歐盟使團參贊、外交部歐洲司參贊，二○一二年任外交部新聞司副司長，同時出任外交部發言人，是繼李金華、范慧娟、章啟月、姜瑜之後，大陸外交部第五名女性發言人。二○一九年升任外交部新聞司司長，二○二一年升任外交部部長助理，分管新聞、禮賓及翻譯工作。

大陸人社部官網昨天通報上述人事任命，同時免去曲雲海的國家移民管理局副局長職務。華春瑩的職銜在大陸外交部官網顯示為外交部黨委委員、副部長。

據香港星島日報報導，華春瑩擔任發言人之初，給人感覺較為柔弱，隨著時間洗禮，加上中國強勢崛起，與美國為首的西方國家關係日趨緊張，華春瑩風格也日漸強硬，因此有「女戰狼」之稱。