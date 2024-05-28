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董軍赴香格里拉對話 可望晤美防長

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸國防部長董軍將出席在新加坡舉行的第21屆香格里拉對話會，外界預期董軍此行將與美國國防部長奧斯丁會晤。（美聯社）
大陸國防部長董軍將出席在新加坡舉行的第21屆香格里拉對話會，外界預期董軍此行將與美國國防部長奧斯丁會晤。（美聯社）

大陸國防部昨天發布新聞稿稱，五月廿九日至六月三日，大陸國防部長董軍將應邀出席第廿一屆「香格里拉對話」並訪問新加坡。外界預期董軍此行將與美國國防部長奧斯丁會晤，在賴清德總統上任後兩岸緊張情勢升高之際，中美防長時隔近一年半再度會晤備受矚目，預計台海局勢將是兩人會談重點之一。

大陸國防部表示，董軍在香格里拉對話上將以「中國的全球安全觀」作大會發言，並會見有關國家代表團團長。訪問新加坡期間，董軍將與新加坡政府和防務部門高層舉行會見會談。

香格里拉對話是每年於新加坡舉行區域規模最大、規格最高的多邊安全論壇。美國五角大廈上周五宣布，奧斯丁本周將訪問新加坡並出席香格里拉對話。

新加坡聯合早報此前報導，奧斯丁將會與董軍會談。這將是董軍去年十二月上任以來，首次與奧斯丁會面，也是中美防長自上月中旬舉行視訊會議後再度接觸。

二○二二年八月，為表達對時任美國眾議院議長裴洛西訪台的不滿，北京暫停與美國在軍事領域的交流，直至去年十一月的中美元首峰會後，雙方才同意恢復中斷近一年半的軍事高層溝通。

董軍為前中共海軍司令員，在其前任李尚福遭免職後，在去年十二月底被任命為國防部長。董軍四月中曾與奧斯丁通電話，雙方討論烏克蘭戰爭、南海航行自由、台灣和北韓等議題。

奧斯丁上一次會晤大陸防長是二○二二年十二月在柬埔寨參加東協防長會議時，會晤時任大陸防長魏鳳和。

國防部 新加坡 香格里拉

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