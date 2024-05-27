美亞太副助卿與中方視訊會談 關切共軍對台演習

中央社／ 華盛頓27日專電

美國國務院亞太副助卿藍墨客日前與中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮舉行視訊會議。國務院今天指出，美國對中國人民解放軍日前於台灣海峽及周遭舉行聯合軍演表示高度關切。

國務院今天發布新聞稿指出，副國務卿兼國務院跨局處中國協調辦公室最高官員藍墨客（MarkLambert）23日與洪亮舉行視訊會議，雙方討論南海、東海的當前局勢，及其他海事問題。美國重申維護台海和平穩定的重要性。

總統賴清德就職後第3天，中共解放軍東部戰區發動戰區的陸、海、空、火箭軍等兵力，23日起一連兩天在台灣及金馬周邊展開「聯合利劍－2024A」演習。

國務院指出，藍墨客在會談中對中國人民解放軍在台海及周邊進行聯合軍演表示高度關切。美國也關切中國以危險和破壞穩定的行為干擾其他國家在公海航行的自由，並重申美國堅如磐石的同盟承諾、及對維護國際海洋法的堅定支持。

國務院表示，這次的視訊會議是美中雙方去年11月3日在北京舉行海事會談後的後續會議，展現雙方以負責任的態度處理美中關係，保持溝通管道暢通。

國務院 美國 解放軍

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