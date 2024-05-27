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陸委會批中共脅迫藝人表態 央視喊發聲者「絕不孤單」

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會抨擊中共脅迫藝人政治表態。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會抨擊中共脅迫藝人政治表態。（圖／聯合報系資料照片）

近期有在陸發展的台灣藝人轉發大陸官媒貼文，或藉各種方式表態，陸委會27日晚間表示，中共透過要求台灣藝人政治表態，刻意營造兩岸同屬「一中」之假象，不會得到台灣社會的認同，只會加深台灣社會對中共政權的反感；不過，大陸官媒央視今晚也發布「熱評兩岸」稱，勇敢發聲的台灣藝人們絕不孤單，強調這是推動「祖國統一」的重要力量。

賴清德總統520就職後，央視發布貼文稱，「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」，之後多個台灣藝人轉發或表態，央視還整理出18位藝人的表態文，表示台灣藝人紛紛表態支持統一。與此同時，近期在陸舉辦演唱會、參加公開活動的藝人的相關發言內容也引起討論。

對此，陸委會27日晚間發布新聞稿抨擊，中共長期以政治意識形態強力介入藝文影視環境，審查演藝人員相關言行及要求政治表態，此種悖離藝術自由創作的核心價值，完全無法得到認同，亦不利於兩岸互動。

陸委會呼籲，中共應正視中華民國存在的事實，也希望國人都能珍惜台灣得來不易的民主與自由生活方式，並提醒台灣演藝人員赴陸發展應慎思相關風險，相關言行也應考量台灣社會觀感，共同維護國家的主權與尊嚴。

陸委會指出，這次事件是由中共中宣部下屬的中央電視台發動，還特別整理出18位藝人轉貼的貼文，示意其他藝人要跟進表態。這樣的政治操作爭取不了台灣民心，只會加深台灣社會對中共政權的反感。

值得注意的是，今晚央視也發布一篇「熱評兩岸」文章，稱「兩岸都是中國人」，需要被誰「原諒」？文章認為，賴清德呼籲台灣民眾「對於文化工作者在中國大陸被迫政治表態給予諒解」的說法，是不通的邏輯和荒謬不實的論據。

央視文章還稱，台灣藝人們的表態，尤顯可貴。他們表達出的，不僅是對個人身份的認同，更是對民族大義的堅守。「在兩岸關係複雜嚴峻的當下，他們勇敢地傳遞著台灣主流民意的聲音，引發人們對兩岸關係進行深入思考和討論，盡到了公眾人物應有的責任和擔當」。

央視評論文章強調，勇敢發聲的台灣藝人們絕不孤單。「當越來越多的聲音匯聚成海洋，就是推動祖國統一不可缺少的重要力量」。

中共 央視 陸委會

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