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兩岸旅遊開放有望？商總理事長見蕭美琴 鬆口曝「這時間」應會有好消息

分析：中國野心遭各國顧忌 進軍北極受阻

中央社／ 台北27日電

由於疫情期間的旅行限制，中國在6個北極國家建立研究站的布局陷入停滯。專家表示，中國的人權紀錄及咄咄逼人的行徑日益引發疑慮，導致若干國家不樂見研究站重啟。

美國之音（VOA）今天報導，隨著其他國家失去與北京合作的興趣，中國打造「近北極國家」的努力，已越來越局限於親密盟友俄羅斯的領土。

加拿大法蘭西斯賽維爾大學（St. Francis XavierUniversity）研究北極問題的教授拉傑內斯（AdamLajeunesse）說，對於中國和北極的擔憂可以追溯到5、6年前，當時中國的實力和影響力似乎正不斷增強。

他說：「我們對中國的擔憂仍然是落後於事件的。這與新冠疫情之前的時代有很大關係，當時人們非常擔心中國將控制北極的基礎設施」。

美國之音2022年12月曾報導，挪威和冰島兩個最重要的科學前哨站中國長期缺席，之後即宣布將派員進駐。但沒有跡象顯示，中國打算重啟在瑞典和芬蘭的另兩個研究計畫。

瑞典和芬蘭的國家機構甚至透露，中國在此的研究即將或已經結束。

這使得無法直接進入北極水域的北京，只能把野心限縮於俄羅斯境內。俄羅斯2022年2月也就是入侵烏克蘭前夕與中國建立「無上限」夥伴關係。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示：「中方願與各方一道，認識北極、保護北極、利用北極和參與治理北極，促進北極地區的和平、穩定和永續發展」。

不過支持加拿大和其他英語國家情報和網路防禦需求的賽珀實驗室（Sapper Labs）聯合創始人兼首席執行官狄倫（Al Dillon）表示：「西方國家幾乎毫無懷疑，中國將繼續通過直接和間接手段尋求科學研究、基礎設施和加強軍事參與，以支持其『一帶一路』倡議」。

另據網媒香港01在2023年7月間報導，雖然中國試圖擴大在北極的陸上存在，但正受到越來越多的阻礙。

中國極地研究中心2018年曾試圖購買芬蘭北部凱米耶爾維（Kemijarvi）的機場，以便飛越北極並在北極其他地區開展研究活動，但芬蘭國防部以安全為由阻止。

中國2016年也曾試圖購買格陵蘭廢棄海軍基地，但被丹麥拒絕。雖然中國在北歐國家碰壁，俄羅斯與中國在北極的合作卻越來越緊密。

與此同時，美國也與加拿大達成合作，加強對北極地區海洋和天空的全面觀測、通信、資料分析能力，以對抗中俄在北極地區的軍事部署。（編輯：曹宇帆/邱國強）1130528

俄羅斯 北極 極地

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