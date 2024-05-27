六四事件35週年地方財政困窘 敏感人士只能就近「被旅遊」

「六四」事件35週年將屆，中國部分知名敏感人士原本依例會遭當局帶離居住城市，到外地「被旅遊」。美媒報導，今年臨近「六四」，部分地方政府因財政困窘波及維穩經費，敏感人士只能被帶往住處週邊「被旅遊」，範圍大減。

儘管如此，根據報導，中國當局在「六四」事件35週年到來前，仍然加強了對包括北京、上海等地在內的敏感人士監控。

自由亞洲電台報導，1989年中國學運貴州學生領袖、獨立評論人季風日前表示，他已被「安排」離開住家，但與以往不同的是，活動範圍只限於家鄉附近的貴州省遵義市周邊，沒法走遠。

季風指出，以前的「被旅遊」到處都可以去，像是北京周邊「哪裡都行」，前年甚至還去了山西的平遙古城。如今「被旅遊」的活動範圍縮小，「可能是財政緊張了，沒錢了」。

根據報導，化名秦先生的北京維權人士指出，今年雖然是六四35週年，但中國經濟狀況變差，當局的維穩經費一定會減少，其他地區的維權人士不會像以往大批地「被旅遊」。

但秦先生認為，「六四」發生在北京，地屬敏感，相信維穩支出仍會集中在北京。「他們再沒錢，估計今年北京市要被旅遊的人數目也不少」。

報導指出，與「六四」相關的中國維權人士，近來已陸續收到「被旅遊」的通知，像是1989年曾在天安門絕食的學生代表、中國知名維權律師浦志強已確定會被帶離北京，而知名獨立記者高瑜近期也可能會收到「被旅遊」通知。

由「六四」罹難學生家屬組成的「天安門母親」成員，歷來是中國當局重點監控的對象。發言人尤維潔表示，當局目前已派員在「天安門母親」發起人之一張先玲的家門外看守。其他人雖然目前未被看守，但已被要求不能接受記者到家採訪。

尤維潔指出，今年「六四」當天，「天安門母親」仍計劃在前往萬安公墓祭拜罹難者，並且按照以往做法發表祭文。

秦先生表示，近來北京的維穩氛圍已經顯得緊張，只要是「上了名單」的敏感人物，「吃個飯都不方便」，3、4個人見個面也不行。就算不在名單上的敏感人物，即使想聚會一下，幾個朋友約在其中一人家中做飯也會遭到阻撓。

至於上海，當地維權人士沈豔秋表示，自從獨立記者張展日前出獄後，上海的氣氛在臨近「六四」下也顯得緊張，雖然表面上與平日沒有多大分別，但實際上已提高監控。像是幾乎每天都有公安找她喝茶，如果不配合，公安就會派人上門敲門，相信當局「六四」前對維權人士的就地監控會再加強。

沈豔秋並對張展的安危表示，她先前計劃在張展出獄後前往看望，但在「六四」前的緊張時期，張展恐會被嚴密看管。因此，上海其他維權人士為了不讓當局再加強對她的監控，不會嘗試在「六四」前到張展家探望。