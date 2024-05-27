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中共政治局會議聚焦金融風險 要求監管「長牙帶刺」

中央社／ 上海27日電

中共中央政治局今天召開會議，審議推動「中部地區崛起」和有關金融風險問責的規章審議。會議表示，要推動金融監管真正做到「長牙帶刺」。

新華社報導，中共總書記習近平主持政治局會議，會中審議「新時代推動中部地區加快崛起的若干政策措施」和「防範化解金融風險問責規定（試行）」。

今年3月20日，習近平在湖南長沙主持召開「新時代推動中部地區崛起座談會」，是他時隔5年再次以「中部地區崛起」為主題召開會議，會中重申科技創新和「新質生產力」的重要。

根據報導，今天的政治局會議指出，要緊扣中部地區作為中國重要糧食生產基地、能源原材料基地、現代裝備製造及高技術產業基地和綜合交通運輸樞紐的戰略定位，著力推進各項重點任務，推動中部地區崛起取得新的重大突破。

會中提到，中部地區要加強原創性科技攻關、推進傳統產業轉型升級，並培育壯大新興產業、促進要素高效自由便捷流動、大力提升糧食能源資源保障能力等，有關部門要加大支持力度，山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南等中部6省要確實扛起主體責任。

近年中國地方債和房地產問題更為嚴峻，外界關切是否會引發金融風險。會議稱，防範化解金融風險，事關國家安全、發展全局、人民財產安全，是實現「高質量發展」必須跨越的重大關口。

會議指出，公布「防範化解金融風險問責規定（試行）」，就是要進一步推動在金融領域落實全面從嚴治黨要求，確實加強中共黨中央對金融工作的集中統一領導，進一步壓實金融領域相關管理部門、金融機構、行業主管部門和地方黨委政府的責任，督促各級領導幹部樹立正確的政績觀，落實好全面加強金融監管、防範化解金融風險等各項任務。

會議強調，要貫徹落實上述規定，堅持嚴字當頭，釋放「失責必問、問責必嚴」的強烈信號，推動金融監管真正做到「長牙帶刺」、有稜有角，將「嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍」在金融領域樹立起來，並長期堅持下去。

中共 金融風險

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