陸副外長：中阿將就巴勒斯坦問題形成共同聲音

就在中國—阿拉伯國家合作論壇部長級會議前夕，大陸官方周一（27日）預告，中國大陸和阿拉伯將就巴勒斯坦問題形成「共同聲音」，儘快結束加薩衝突，實現和平。

據澎湃新聞報導，大陸外交部副部長鄧勵在關於中國—阿拉伯國家合作論壇部長級會議的吹風會上說，中國外長王毅會在會議上，同阿拉伯外長就巴勒斯坦問題繼續深入探討，形成中阿共同的聲音，目標就是要儘快結束加薩衝突，實現和平，同時推動國際社會以更大的決心和更具體的行動去落實「兩國方案」，最終實現中東地區的長治久安。

鄧勵表示，從近期看，「我們要求的是立即停火止戰，切實落實聯合國安理會通過的停火決議」。要著力緩解人道危機，包括保障人道救援，反對強制遷徙巴勒斯坦人民和對加沙民眾的集體懲罰。要防止這場衝突的外溢影響，維護整個地區的和平穩定，這是近期目標。

中國—阿拉伯國家合作論壇部長級會議將於30日在北京舉行，大陸國家主席習近平將出席會議開幕式並發表主旨講話。

據大陸外交部發布的消息，王毅將與阿方主席、茅利塔尼亞外長馬爾祖克共同主持會議，阿拉伯國家外長或代表及阿盟秘書長將出席會議。

巴林國王哈馬德、埃及總統塞西、突尼西亞總統賽義德、阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德也應習近平邀請，將於5月28日至6月1日對中國大陸進行國事訪問，並出席中國—阿拉伯國家合作論壇部長級會議開幕式。