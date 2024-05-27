美媒：中共株連家人製造恐懼 讓海外留學生噤聲

國際特赦組織報告指出，北美和歐洲的中國留學生在抗議現場和網路上受到監視，他們在中國的家人也被鎖定和恐嚇，以製造恐懼的方式達到讓留學生自我噤聲目的，海外華人需要克服這種恐懼，挺身而出。

美國之音26日報導，一年前的6月4日，剛從美國一所大學研究生畢業的中國留學生滕子桓來到德州奧斯汀的州議會，舉牌向來往的人們說明六四天安門事件。他注意到一些華人面孔的人緊緊盯著他看，並拍下照片。

一個星期後，滕子桓的微博和抖音號突然被永久封號，他並沒有發表過敏感內容。

滕子桓的父母住在中國江蘇，他們接到電話要求前往警察局，到了警察局，3名警察檢查他父母的手機，並從父親的手機上查看滕子桓的朋友圈，接著問話和做筆錄。警方還對滕子桓的母親說，如果兒子繼續在境外從事反中活動，「我們也會對你們有相應的措施」。

滕子桓得知父母被盯上時很訝異，自己只是一名平凡的留學生而非活動人士，父母卻受到警察部門警告，還被社區管理委員會納入監視名單。況且，身處美國難道也在中國管轄範圍？

國際特赦組織5月發布的報告說，北美和歐洲的中國留學生在抗議現場和網路上受到監視；他們在中國的家人常因為子女的海外活動而被警方鎖定和恐嚇。

國際特赦組織中國部主任布魯克斯(Sarah Brooks)對美國之音說，中國政府對留學生父母施壓，要求他們勸說孩子停止參加任何形式的爭取權益活動，否則父母可能面臨行動自由的威脅，包括不允許他們離開中國去探望自己的孩子，還可能遇到工作環境的刁難和失去退休金的風險。

滕子桓的父親也覺得不論孩子在國外做了什麼，回頭被秋後算帳的卻是父母，簡直莫名其妙。

人權組織中國人權執行長周鋒鎖對美國之音說，中共透過騷擾異議人士的家人，低成本地達到控制海外華人言行的目的。中共其實是以製造恐懼的方式讓留學生自我噤聲。

周鋒鎖指出，在美國公開參加紀念六四等民主活動的華人還是極少數，大多數人因為中共的監控和製造的恐懼而噤若寒蟬。認為這是目前面臨的人質困境，海外華人需要更多克服這種恐懼，挺身而出。