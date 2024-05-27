中日韓峰會登場 三國自貿協定談判將重啟並加速

據新華社報導，大陸國務院總理李強27日上午在第九次中日韓領導人會議上表示，今年是中日韓合作機制建立25周年。他除呼籲共同推動中日韓合作「整裝再發、換擋提速」，為地區繁榮穩定作出更大貢獻，同時提議盡早恢復並完成中日韓自貿協定談判。

日本共同社指出，日中韓首腦27日通過的聯合宣言中寫入，為實現自由公平且高品質的日中韓自由貿易協定（FTA），將繼續展開旨在加速談判的討論。

新華社報導，李強在中日韓領導人會議上就深化中日韓合作提出五點建議：

一、推動合作全面重啟，尊重彼此核心利益與重大關切，充分激活合作存量，穩步培育增量，形成雙邊關係和三國合作相互促進；

二、深化經貿互聯互通，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，盡早恢復並完成中日韓自貿協定談判；

三、引領科技創新合作，加強協同創新和前沿領域合作。中方將在華建立「中日韓創新合作中心」，助力三國加快培育新動能；

四、拉緊人文交流紐帶，以舉辦中日韓文化交流年為契機，推動三國人民實現從「居相鄰」到「心相通」；

五是努力促進可持續發展，加強低碳轉型、氣候變化、老齡化和應對流行病等領域交流合作，發掘和開展更多「中日韓+X」合作項目。

李強並提出，中日韓要用好各自發展優勢，積極對接東盟等地區國家需求，打造區域合作新引擎。要攜手提振東協與中日韓（10+3）合作勢頭。中方願同韓方、日方一道積極推動構建人類命運共同體，攜手維護地區和世界的長治久安。

新華社報導，韓、日領導人表示，韓日中合作時隔四年多重啟具有重要意義。希望三國以此次領導人會議為新起點，保持合作穩定性和連續性，不斷深化人文、可持續發展、經貿、公共衞生、科技、救災等六大領域合作，重啟韓日中自貿協定談判，共同促進東亞區域合作，攜手應對氣候變化等全球性問題，推動韓日中關係穩定發展，更好造福三國人民，為實現世界和平與繁榮作出更大貢獻。