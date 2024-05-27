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劉建超訪萬那杜：中國式現代化不走殖民掠奪老路
中共中央對外聯絡部部長劉建超27日在太平洋島國萬那杜訪問時，對萬那杜恪守一個中國原則表達高度讚賞。劉建超並稱，中方願同瓦方一道，挖掘兩國在基礎設施建設、農業、漁業、旅遊業合作潛力，拓展新能源、數字經濟等領域合作，擴大人文交流，攜手高質量共建「一帶一路」，推動中瓦全面戰略夥伴關係邁上更高水平。
據中聯部官網消息，萬那杜總統武羅巴拉武27日在萬那杜首都維拉港會見劉建超。武羅巴拉武感謝中方在萬那杜爭取民族獨立和解放時期給予的支持，對萬那杜經濟社會發展提供無私幫助。萬那杜願同中方加大交流合作，發揮萬那杜在太平洋島國地區的作用，推動太平洋島國與中國關係發展。
萬那杜統一運動改良黨主席、政府總理薩爾維27日則告訴劉建超，萬那杜堅持一個中國原則，堅持台灣是中國不可分割的一部分，支持並積極參與中方提出的全球發展倡議等重大主張。
另據中聯部新聞稿，劉建超26日還在維拉港集體會見萬那杜主要政黨領導人。劉建超表示，萬那杜是中國在太平洋島國地區的好朋友、好夥伴、好兄弟。
劉建超並說明「中國式現代化」的主要內涵和核心要義，強調中國式現代化不走殖民掠奪的老路，不走「國強必霸」的歪路，中國願同萬那杜在現代化道路上攜手同行，實現共同發展，更好造福兩國人民。
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