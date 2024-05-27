中日韓領導人峰會登場 擬同意重啟自貿協定談判

據日本共同社報導，中日韓三國領導人會議時隔近4年半於27日上在首爾登場，預料將討論人文交流、應對氣候變化和經貿合作等議題。

日方消息人士稱，三國領導人會就推進三方自貿協定（FTA）談判交換意見，會後聯合聲明將強調三國改善關係的重要性。

日經新聞亦報導，三方會談時會就恢復自由貿易協定談判達成共識，日本將要求中國限制補貼和對國有企業的優惠待遇，大陸相關補貼和優惠被外界認為可能導致生產過剩。在電子商務方面，日本將要求中國禁止強制公開外國企業的軟體源代碼。

大陸國務院總理李強26日先後與南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄舉行雙邊會談。李強呼籲中韓加強新能源、人工智能等合作，抵制經貿問題泛政治化。他也呼籲中日管控分歧，尋求建設性、穩定的關係，並要求日方在台灣等問題上重信守諾。