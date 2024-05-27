中共政法委書記再赴新疆 強調確保穩定

中共中央政法委書記陳文清近日在新疆調研，並主持召開部分省（區、市）反分裂反恐怖工作座談會。他再次強調著力推進反恐維穩「法治化、常態化」，要求確保新疆穩定、全國穩定。

據新華社報導，陳文清5月22日至26日在新疆調研，到喀什、伊犁、烏魯木齊和兵團第四師等地，走進基層政法單位、街道社區、邊境口岸，瞭解推進反分裂反恐怖鬥爭、維護安全穩定工作情況。

他要求，新疆政法機關要始終把維護社會穩定擺在首位，壓實反恐維穩主體責任，精準防範和打擊暴恐犯罪，牢牢守住安全底線。

調研期間，陳文清在伊寧主持召開部分省（區、市）反分裂反恐怖工作座談會，要求牢固樹立全國一盤棋思想，抓細抓實各項工作，有效防範化解重大風險隱患，確保社會大局持續穩定。

陳文清2022年中共20大後擔任中央政法委書記，2023年就曾到新疆調研，同樣強調要深入學習貫徹「習近平法治思想和總體國家安全觀」。

新疆近年因強迫改造維吾爾等少數民族的「再教育營」及強迫勞動爭議，相關人權問題在國際上受到關注。美國的「防止維吾爾人強迫勞動法」（UyghurForced Labor Prevention Act, UFLPA）禁止從新疆進口所有商品，除非公司提供可驗證的證據，證明生產過程不涉及強迫勞動。

中國方面則持續以「反恐維穩」作為當地人權受打壓的理由。