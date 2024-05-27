華春瑩升任陸副外長 將鼓勵更多外交官「敢於亮劍」

中國大陸宣布，原大陸外交部發言人華春瑩出任大陸外交部副部長。大陸人社部官網27日）通報上述人事任命，同時免去曲雲海的國家移民管理局副局長職務。港媒稱，華春瑩的高升也折射出大陸外交部發言人「敢於鬥爭」風格受到層峰肯定，勢必鼓勵更多外交官「敢於亮劍」。

查詢中國外交部官網顯示，華春瑩的職銜為外交部黨委委員、副部長。

公開資料顯示，現年54歲的華春瑩1970年出生在江蘇省淮安市淮陰區（原淮陰縣）；1988年以全縣第一名的成績被南京大學錄取，攻讀南大外文系。

華春瑩在1992年畢業後直接被大陸外交部錄取，在西歐司擔任科員。1995年至1999年，她擔任中國駐新加坡大使館職員、隨員、三等秘書。

1999年華春瑩任外交部西歐司三秘、副處長，隨後任中國駐歐洲聯盟使團二秘、一秘、參贊長達七年時間。

2010年，華春瑩擔任外交部歐洲司參贊，兩年後出任新聞司副司長，同時出任外交部新聞發言人，是繼李金華、範慧娟、章啟月、姜瑜之後，大陸外交部第五名女發言人。

2012年11月16日，她首次以外交部發言人身分出現在外交部新聞發佈廳，與媒體記者見面。

在副司長職位上工作七年後，華春瑩2019年出任新聞司司長，成為中國改革開放以來外交部首名女性新聞司司長。

2021年，華春瑩出任外交部部長助理，分管新聞、禮賓以及翻譯工作。

香港星島日報日前報導，華春瑩擔任發言人之初，予人感覺較為柔弱，隨著時間洗禮和磨礪，日趨老練。中國強勢崛起，與美國為首的西方國家關係日趨緊張，面對西方的打壓和指責，作為發言人的華春瑩風格也日漸強硬，常常反唇相譏，嘴上不饒人，甚至有「女戰狼」之稱。有次在外交部記者會她霸氣回應，為了維護中國的主權安全發展利益，就做戰狼又何妨？