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港媒：中共三中全會將涉及民生領域改革和突破

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共中央總書記習近平 5月23日下午在山東濟南主持召開企業和專家座談會。（新華社）
中共中央總書記習近平 5月23日下午在山東濟南主持召開企業和專家座談會。（新華社）

據香港星島日報報導，從中共總書記習近平近日在山東視察時表態：「注重從就業、增收、入學、就醫、住房、辦事、託幼養老以及生命財產安全等老百姓急難愁盼中找準改革的發力點和突破口」等談話可以預料，即將於7月召開的中共二十屆三中全會將涉及不少民生領域的改革。

習近平近日前往山東視察，並召開企業和專家座談會。他在座談會開宗明義說：「改革開放後，黨的歷屆三中全會都是研究改革。這一次改革，我們將緊扣推進中國式現代化主題。」

這場座談會共安排了九人發言，包括：國家電力投資集團董事長劉明勝、深圳市創新投資集團董事長左丁、安踏體育用品集團董事局主席丁世忠、浙江傳化集團董事長徐冠巨、德國博世（中國）投資有限公司總裁徐大全、香港馮氏集團主席馮國經、北京大學國家發展研究院教授周其仁、中國宏觀經濟研究院院長黃漢權、中國社會科學院世界經濟與政治研究所副所長張斌。

報導稱，召開座談會是中共決策程序的一部分。九人分別代表國有企業、民營企業、外資企業、港澳台資企業以及學界。他們談什麼並非自行發揮，而是「命題作文」，就是中共中央希望哪些領域進行改革，找他們來「獻言獻策」。

劉明勝談的是深化電力體制改革，左丁談的是發展風險投資，丁世忠談的是運用科技改造提升傳統產業，徐冠巨談的是建立健全民營企業治理體系，徐大全談的是優化外資企業營商環境，馮國經談的是推動香港更好融入新發展格局，周其仁談的是增強人民群眾改革獲得感，黃漢權談的是推動城鄉融合發展，張斌談的是完善宏觀經濟治理體系。

綜合九人的發言內容，中共二十屆三中全會改革的重點方向即呼之欲出。報導稱，值得注意的是，這應是港商罕見參加這類「御前會議」，三中全會勢必涉及「推動香港更好融入新發展格局」。

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