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「外交女戰狼」華春瑩 升任大陸副外長

聯合報／ 大陸中心／即時報導
根據大陸公告，華春瑩已升大陸外交部副部長。（美聯社）
根據大陸公告，華春瑩已升大陸外交部副部長。（美聯社）

根據大陸人力資源和社會保障部網站27日公布的國務院任免國家工作人員消息，向來被視為「外交女戰狼」的大陸外交部部長助理、新聞司司長華春瑩，升任大陸外交部副部長。

公開資料顯示，華春瑩現年54歲，江蘇人，畢業於南京大學。華春瑩曾任大陸駐新加坡三秘、駐歐盟使團參贊、外交部歐洲司參贊，2012年任外交部新聞司副司長，2019年升任外交部新聞司司長，2021年升任外交部部長助理。

華春瑩是繼李金華、范慧娟、章啟月、姜瑜之後，大陸外交部第五位女性發言人。

2012年11月16日，她首次以外交部發言人身分現身，時任新聞司長秦剛向在場記者介紹華春瑩時，稱讚她從事外交工作20年，擁有較豐富的外交經驗和良好的溝通能力，是出任外交部發言人非常合適的人選。

華春瑩當時表示，作為新任外交部發言人深感責任重大，她將竭盡全力幫助大家及時、準確和全面地了解中國的外交政策。

不過，華春瑩此後發言日趨麻辣，且勇於回嗆美國等西方國家。2019年8月，美國國會眾議院議長裴洛西形容，發生在香港的反送中抗爭是「一道美麗的風景線」。華春瑩回酸說，「我們希望這樣的『風景線』在美國越多越好。」

2019年7月31日，針對美國時任總統川普稱，如果中方希望等他連任成功之後再來談，那美方開出的條件將會更為嚴苛，華春瑩在記者上的回應是：「我只想『呵呵』兩聲」。

華春瑩

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