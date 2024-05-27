快訊

英相蘇納克有意恢復18歲徵兵1年 盼讓年輕人以國家為榮

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1星座「把握這波」賺進滿滿財富

Nvidia黃仁勳來台AI 鏈發威！台股早盤大漲逾200點 站上21,800點

陸防長董軍將出席香會可望晤美防長 台海將是議題之一

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國防部長董軍將出席在新加坡舉行的第21屆香格里拉對話會，外界預期董軍此行將與美國國防部長奧斯丁會晤。（美聯社）
大陸國防部長董軍將出席在新加坡舉行的第21屆香格里拉對話會，外界預期董軍此行將與美國國防部長奧斯丁會晤。（美聯社）

大陸國防部27日發布新聞稿稱，5月29日至6月3日，大陸國防部長董軍將應邀出席第21屆香格里拉對話會並訪問新加坡。外界預期董軍此行將與美國國防部長奧斯丁會晤，在賴清德總統上任後兩岸緊張情勢升高之際，中美防長時隔近一年半再度會晤備受矚目，預計台海局勢將是兩人會談重點之一。

大陸國防部表示，董軍在香格里拉對話會上將圍繞「中國的全球安全觀」作大會發言，並會見有關國家代表團團長。訪問新加坡期間，董軍將與新加坡政府和防務部門領導舉行會見會談。

香格里拉對話會（簡稱「香會」）是每年於新加坡舉行區域規模最大、規格最高的多邊安全論壇。美國五角大廈上周五（5月24日）宣布，奧斯丁本周將訪問新加坡並出席香會。

新加坡聯合早報日前報導，奧斯丁將會與董軍會談。這將是董軍去年12月上任以來，首次與奧斯丁會面，也是兩國防長自上月中旬舉行視訊會議後再度接觸。

2022年8月為表達對時任美國眾議院議長裴洛西訪台後的不滿，北京暫停與美國在軍事領域的交流，直至去年11月的中美元首峰會後，雙方才同意恢復中斷近一年半的軍事高層溝通。

董軍為前中共海軍司令員，在其前任李尚福遭免職後，在去年12月底被任命為國防部長。董軍4月中曾與奧斯丁通電話，雙方討論烏克蘭戰爭、南中國海航行自由、台灣和北韓等議題。

奧斯丁上一次會晤大陸防長是2022年12月在柬埔寨參加東協防長會議時會晤了時任大陸國防長魏鳳和。自從時任防長馬提斯（Jim Mattis）2018年訪問中國後，迄今一直未再有美國國防部長訪問過中國。

延伸閱讀

拜登：捍衛台海和平 需保衛盟友時願使用武力

美重申護台海和平 外交部：中國藉就職軍演 不會獲認同

五角大廈：奧斯丁將赴院治療 委副防長暫代職責

五角大廈宣布 美中防長下周新加坡會談

相關新聞

中阿論壇周四北京登場 習將出席

北京持續擴大對中東地區的影響力和話語權，中國大陸外交部發言人華春瑩廿六日宣布，經中阿雙方共同商定，「中國–阿拉伯國家合作...

陸防長董軍將出席香會可望晤美防長 台海將是議題之一

大陸國防部27日發布新聞稿稱，5月29日至6月3日，大陸國防部長董軍將應邀出席第21屆香格里拉對話會並訪問新加坡。外界預...

李強會見岸田 雙方同意召開新一輪中日經濟高層對話

大陸國務院總理李強26日晚間在首爾出席第九次中日韓領導人會議期間會見日本首相岸田文雄。據新華社報導，雙方同意加強各層級對...

海峽論壇配套／對接會 280名台灣人才廈門求職

作為第十六屆海峽論壇重要配套活動之一，第十九屆台灣人才廈門對接會25日在廈門舉辦。對接會吸引了50餘家用人單位、9家台青...

雙城論壇前訪美 上海市長龔正與紐約市推地方合作交流

台北上海雙城論壇將於夏季舉辦，台北市長蔣萬安也預計9月出訪美東，但在此之前，上海市長龔正於22到25日，率上海市代表團訪...

汪文斌傳將卸任外派 叢培武、王鏑分駐加拿大、伊朗

中國外交部發言人汪文斌傳將卸任，他在24日例行記者會後，特別與一些記者握手、合影。報導稱，他卸任後可能外派擔任重要國家大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。