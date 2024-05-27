陸防長董軍將出席香會可望晤美防長 台海將是議題之一

大陸國防部27日發布新聞稿稱，5月29日至6月3日，大陸國防部長董軍將應邀出席第21屆香格里拉對話會並訪問新加坡。外界預期董軍此行將與美國國防部長奧斯丁會晤，在賴清德總統上任後兩岸緊張情勢升高之際，中美防長時隔近一年半再度會晤備受矚目，預計台海局勢將是兩人會談重點之一。

大陸國防部表示，董軍在香格里拉對話會上將圍繞「中國的全球安全觀」作大會發言，並會見有關國家代表團團長。訪問新加坡期間，董軍將與新加坡政府和防務部門領導舉行會見會談。

香格里拉對話會（簡稱「香會」）是每年於新加坡舉行區域規模最大、規格最高的多邊安全論壇。美國五角大廈上周五（5月24日）宣布，奧斯丁本周將訪問新加坡並出席香會。

新加坡聯合早報日前報導，奧斯丁將會與董軍會談。這將是董軍去年12月上任以來，首次與奧斯丁會面，也是兩國防長自上月中旬舉行視訊會議後再度接觸。

2022年8月為表達對時任美國眾議院議長裴洛西訪台後的不滿，北京暫停與美國在軍事領域的交流，直至去年11月的中美元首峰會後，雙方才同意恢復中斷近一年半的軍事高層溝通。

董軍為前中共海軍司令員，在其前任李尚福遭免職後，在去年12月底被任命為國防部長。董軍4月中曾與奧斯丁通電話，雙方討論烏克蘭戰爭、南中國海航行自由、台灣和北韓等議題。

奧斯丁上一次會晤大陸防長是2022年12月在柬埔寨參加東協防長會議時會晤了時任大陸國防長魏鳳和。自從時任防長馬提斯（Jim Mattis）2018年訪問中國後，迄今一直未再有美國國防部長訪問過中國。