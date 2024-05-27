李強會見岸田 雙方同意召開新一輪中日經濟高層對話

大陸國務院總理李強26日晚間在首爾出席第九次中日韓領導人會議期間會見日本首相岸田文雄。據新華社報導，雙方同意加強各層級對話溝通，適時召開新一輪中日經濟高層對話、高級別人文交流磋商機制會議，在既有進展基礎上繼續推進福島核汙染水排海問題相關磋商對話，並就國際和地區事務保持溝通協調。

共同社則指出，在會談中，岸田表示日中關係的穩定不僅有益於兩國，也有益於地區及國際社會。岸田提議擴大利用部長級「日中經濟高層對話」和「日中高級別人文交流磋商機制」的合作，並呼籲就恢復進口日本牛肉和擴大進口大米展開協調。

新華社報導，李強指出，中日的發展對彼此都是重要機遇。中日經濟已形成你中有我、我中有你的局面，為兩國人民帶來實實在在的福祉。中日經濟互補優勢將長期存在，在科技創新、數字經濟、綠色發展、開拓第三方市場等方面還有巨大合作潛力。

李強稱，中日雙方應當相互成就，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通和全球自由貿易體系。中方願同日方持續開展多領域、多渠道、多層級友好交流，進一步便利人員往來，積極開展青少年交流，不斷夯實中日友好合作的民意基礎。

李強還提到，日本福島核汙染水排海問題事關全人類健康、全球海洋環境和國際公共利益。中方是主要利益攸關方，中國政府和人民對此高度關切。希望日方在長期國際監測安排等問題上進一步拿出誠意和建設性態度，認真對待國內外正當合理關切，切實履行自身責任和義務。

另，李強也告訴岸田，歷史、台灣問題是事關中日關係政治基礎的重大原則問題，也是基本的信義問題。台灣問題是中國核心利益中的核心，也是一條紅線。希望日方重信守諾，為兩國關係不斷發展營造積極氛圍。

新華社報導，岸田文雄表示，日方在台灣問題上堅持1972年《日中聯合聲明》所確定的立場，這一點絲毫沒有改變。共同社則報導，岸田表達關注圍繞台灣的軍事局勢動向，稱「台灣海峽的和平與穩定對國際社會極為重要」。岸田並提出，希望中國早日釋放被拘的日本人。