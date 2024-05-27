海峽論壇配套／對接會 280名台灣人才廈門求職

作為第十六屆海峽論壇重要配套活動之一，第十九屆台灣人才廈門對接會25日在廈門舉辦。對接會吸引了50餘家用人單位、9家台青雙創基地、4家政策諮詢機構以及280餘名台灣專業人才參與。

新華社報導，據介紹，參與現場對接的用人單位共提供全職和實習職位150餘個，需求1600餘人，從行業來看，半導體積體電路、進出口貿易、互聯網、建築工程、教育培訓、醫藥醫療需求相對集中，此外還涉及新能源、交通運輸、金融投資、酒店旅遊等相關行業。

來自台灣新北的柯佩杏目前在台灣的房地產公司從事法務專員，這次她專程趕到廈門參加對接會。柯佩杏之前在大陸求學，學的是民商法，畢業後因為家庭原因回到台灣工作，過去幾年頻繁往來兩岸。

「大陸有更多機會，我打算接下來回到大陸，繼續學習、工作。」柯佩杏說，期待兩岸交流越來越密切，能在廈門從事法務相關工作。

來自金門大學企業管理專業的碩士研究生張瀞雲表示，期待在廈門找到一份與企業管理相關工作。張瀞雲說，「大陸的市場很大，廈門對台灣青年的就業幫扶政策也很完善，在廈門發展是一個不錯的選擇」。

會上，主辦方為8名入選第十批台灣特聘專家專才代表頒證。自2013年實施台灣特聘專家專才評選制度以來，廈門市已累計評選十批次共669名台灣高層次人才。