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共軍環台軍演之際…大陸拖船「聯合啟瑞」東海沉沒 官方未提原因

中央社／ 上海26日電

浙江海事局24日發布，「聯合啟瑞」號在東海沉沒。公開資料顯示，「聯合啟瑞」是一艘超過4000噸的半潛船，承擔拖船、打撈等任務。官方未披露沉船的原因。

根據中國海事局網站，浙江海事局24日發布，「聯合啟瑞」號在東海沉沒，位置在北緯30度44.65分、東經122度31.59分附近，這項通知警示各航船避開。

「聯合啟瑞」沉沒的位置靠近浙江舟山東北部海面。

軍事訊息相關自媒體「空警世界」指出，「聯合啟瑞」隸屬於福建聯合海洋工程有限公司，總噸重達4463噸，總償85公尺，2萬3500馬力，曾在多個海域完成過工程作業任務。

在中國對台灣進行環台軍演之際，雖然「聯合啟瑞」沉沒的位置不在軍演範圍，仍引發不少網友猜測。

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