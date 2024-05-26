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雙城論壇前訪美 上海市長龔正與紐約市推地方合作交流
台北上海雙城論壇將於夏季舉辦，台北市長蔣萬安也預計9月出訪美東，但在此之前，上海市長龔正於22到25日，率上海市代表團訪問美國紐約市，期間會見紐約市長亞當斯，表示上海和紐約同為中美兩國經濟規模最大的城市，在中美關係中發揮著重要作用。
據澎湃新聞報導，龔正22到25日率上海市代表團訪問美國紐約，出席「投資上海、共享未來」海外行系列活動（紐約站），與紐約工商金融界領袖深入交流。
在23日的「投資上海．共享未來」海外行系列活動（紐約站）上，龔正表主旨演講，他邀請海內外各界朋友走進上海，共同開啟合作新旅程、再創新輝煌。
會見亞當斯時，龔正說，上海和紐約同為兩國經濟規模最大的城市，在中美關係中發揮著重要作用，雙方在經貿、金融、教育、人文等領域開展了務實合作，取得積極成果 。
龔正提到，兩市在都市更新、低碳環保等也面臨共同課題，希望雙方在經貿、雙向投資、都市治理、人文交流等領域持續深化交流合作。
據陸媒報導，會談後，龔正與亞當斯共同簽署上海與紐約友好合作交流意向書，開啟兩市合作新篇章。
報導稱，在紐約期間，龔正還和多位美國工商金融界領袖展開交流對話，聽取企業負責人的意見和建議，表示希望與紐約工商金融界多來往、多交流，擴大和深化互利合作。
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