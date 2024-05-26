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中阿合作論壇部長級會議本周登場 習近平將出席開幕式

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部宣布，中國與阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議本周四將在北京舉行，大陸國家主席習近平將出席會議開幕式並發表主旨講話。（美聯社）
大陸外交部宣布，中國與阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議本周四將在北京舉行，大陸國家主席習近平將出席會議開幕式並發表主旨講話。（美聯社）

大陸外交部發言人華春瑩26日下午宣布，經中阿雙方共同商定，「中國-阿拉伯國家合作論壇」第十屆部長級會議將於5月30日在北京舉行。她表示，大陸國家主席習近平將出席會議開幕式並發表主題演講。

華春瑩除宣布上述消息外，還指中共中央政治局委員、外交部長王毅將與阿方主席、茅利塔尼亞外交部長馬爾祖克共同主持會議。而阿拉伯國家外交部長或代表及阿盟秘書長也將一同出席此次會議。

據大陸外交部網站消息指出，中國-阿拉伯國家合作論壇旨在加強雙方對話與合作、促進和平與發展。目前，中國大陸和阿盟22個成員國為約旦、阿聯酋、巴林、突尼西亞、阿爾及利亞、吉布地、沙烏地阿拉伯、蘇丹、敘利亞、索馬利亞、伊拉克、阿曼、巴勒斯坦、卡達、科摩羅、科威特、黎巴嫩、利比亞、埃及、摩洛哥、茅利塔尼亞、葉門。

截至今年4月，中國—阿拉伯國家合作論壇已舉辦九屆部長級會議、18次高官會，並召開七次中阿高官級戰略政治對話。2004年1月底，時任大陸國家主席胡錦濤訪問設在埃及開羅的阿拉伯國家聯盟（League of Arab States—LAS）總部，會見阿盟秘書長穆薩（Amr Mahmoud Moussa）和22個阿盟成員國代表。

隨後於會面結束後，時任大陸外長李肇星與穆薩共同宣布成立「中國—阿拉伯國家合作論壇」，並發表《關於成立「中國—阿拉伯國家合作論壇」的公報》。

據悉，「中國—阿拉伯國家合作論壇」部長級會議，為論壇長期機制，由會員國各外長和阿盟秘書長組成，每2年在中國或阿盟總部或任一阿拉伯國家輪流舉辦1次部長級例會，且必要時可召開非常會議。

會議主要討論加強中國和阿拉伯國家在政治、經濟、安全等領域的合作：就共同關心的地區和國際問題、聯合國及其專門機構會議所討論的熱點問題交換意見；回顧論壇行動計劃執行情況；討論雙方共同關心的其他事務。

中東 外交部

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