陸學者：台灣恐沒下次大選了 越往後台灣選擇餘地越小

在共軍對台展開為期兩天的「封島軍演」後，一則上海復旦大學中國研究院院長張維為早前在一場座談上表示，「台灣可能沒有下一次大選」的影片，近日在大陸網上流傳。張維為並稱，「越往後台灣方面選擇的餘地越小」。

張維為是今年5月8日在馬來西亞華社研究中心與20多位當地華裔學者座談時，現場有人提問，現在台灣的年輕人多傾向獨立，若無意外，民進黨將會在台灣長久執政下去，在這種情況下，中國要如何和平統一台灣？

對此，張維為反問，「你有沒有想到另外一個問題，可能台灣以後、下一次大選都不會有了」。

他說，「祖國統一在進入快車道，我們這次『兩會』（指中共3月召開的全國兩會），你看李強總理的工作報告，裡邊關於台灣問題有個重要的措辭變化。過去我們最後一句是，最後是實現『和平統一』，這次是『實現統一大業』，沒有『和平』兩個字了，是很重要的變化。」

張維為表示，中國大陸已經做好各種各樣的準備了。他並指，今年2月發生的大陸籍漁船在金門海域翻覆事件後，中國海警船已經在金門海域進行巡邏，他預期不久後中國海警巡邏範圍會擴大到澎湖。

張維為強調，「祖國統一進入快車道，不是你想拖就拖的，我們是要採取實際行動的，越往後你的選擇餘地越小」；「和平統一和武力統一，有時候沒有這麼複雜的，而且在和平和武力之間還有其他各種各樣的手段，比方說我可以封鎖台灣的港口、封鎖台灣的機場」。

美國官方與學界早前已多次對中共可能在2027年前武力犯台發出警告，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山25日在一場論壇上也表示，中共可能會在2027年對台灣「攤牌」。