劉建超赴紐西蘭 稱願共同維護區域和世界和平穩定

中共中央對外聯絡部部長劉建超5月22日至25日率團赴紐西蘭訪問，期間會見多名當地官員，包括紐西蘭副總理兼外交部長彼得斯、紐中友協名譽主席卡特等人。劉建超稱，中紐建交50多年來，不論國際情勢如何變幻，中方願同紐方加強溝通協調，共同維護區域和世界和平穩定。他並稱，中紐關係將成為世界上不同社會體制國家合作共贏的典範。

據中共中央對外聯絡部網站消息，劉建超與彼德斯會晤時表示，今年是中紐建立全面戰略夥伴關係10周年，兩國關係發展面臨新的契機。中方願與紐方共同落實兩國領導人達成的重要共識，加強高層交往，增進政治互信，深化貿易、農業、教育、人文、旅遊等領域合作，推動中紐關係行穩致遠。

劉建超指出，中國共產黨願同紐國主要政黨加強交流合作。當前國際局勢中不穩定、不確定性因素增加，亞太地區維持長期穩定繁榮，實屬不易，中方願同紐方加強溝通協調，共同維護區域和世界和平穩定，促進發展繁榮。

劉建超在卡特位於基督城的家中作客時還提到，「中國共產黨的領導地位是歷史的選擇，人民的選擇」，表示雙方應加強人文交流，傳承友好，共同推動中紐關係取得更大發展。

另，劉建超與基督城市長梅傑會見時說道，地方合作是中紐關係發展的重要組成部分。基督城與中國多省市長期保持友好交往，在經貿、教育、文化、旅遊等領域廣泛開展務實合作，在對方遭遇困難時伸出援手。希望雙方進一步密切各層級交往，深化各領域合作，共同推動中新關係向前發展。

劉建超在與其他紐連各界友中人士座談時還稱，中紐建交50多年來，不論國際情勢如何變幻，中紐關係始終維持健康穩定發展，並稱中紐關係將成為世界上不同社會體制國家合作共贏的典範。

新華社報導，劉建超此行除與彼得斯、麥克雷、卡特等人會面，還分別與會晤紐西蘭議長布朗利，工黨國會議員、外交事務發言人帕克，基督城市長梅傑等人深入交流，並與其他紐西蘭各界友好人士座談。