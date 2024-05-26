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共軍秀巷戰利器—「機器狗」 偵搜、打擊都靠它
中柬兩國日前舉行聯合軍演，共軍首次對外公開展示兩款機器狗，引發各界注意。陸媒指出，這兩款機器狗皆具備高機動性、自主行動能力和綜合戰鬥效能，擅長偵蒐及戰鬥，孔將改變未來戰爭規則。
據央視新聞指出，在近日舉行的中柬「金龍-2024」聯合軍演中，共軍首次展示兩款機器狗，其中一款是偵察型機器狗，能做出橫臥、跳躍和倒退等動作，並且能如真狗一般與官兵握手。
在大陸官媒釋出的演習影片中可以見到，中方參演隊員接獲指令後，使用遙控器操作機器狗。機器狗迅速上前查明街區外圍障礙情況，同步將鐵絲網、廢棄輪胎等現場障礙物情況回傳給指揮部。
這款偵察型機器狗能適應多種環境進行情報蒐集，為後方實時傳送高清影像與熱成像數據，提升戰場透明度和指揮決策的精確性。
消息指，這款機器狗身形小巧，重約15公斤，配備超廣角感知系統，腹部裝載電池和動力系統，不僅能完成前進、橫臥、跳躍、後退等動作，還能自主規劃路線，避開障礙物，選擇最優偵察路徑，在偵察環節中迅速抵近目標，並將偵察畫面實時回傳給指揮部。
另一款更引發關注的是戰鬥型機器狗。這款100多公斤的大型機器狗能掛載步槍，在操作員控制下快速前進，針對建築物內目標進行搜索和打擊。這款機器狗負重可達80公斤，其配備的步槍在官兵控制下可靈活調整槍口方向，展示強大的「巷戰能力」。
共軍參演隊員陳威稱，這些機器狗能代替隊員先行進行偵察和發現敵人後展開火力打擊，是中方未來在城市攻防作戰中的新成員。
有分析稱，機器狗現身軍演現場，充當士兵執行任務，或許顯示其已「大量列裝解放軍」，恐將改寫未來戰爭規則。
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