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陸駐日大使警告：「台灣有事日本有事」 論調極其危險

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸駐日大使吳江浩要求在日本的中國統派人士批判「台灣有事就是日本有事」論調。（圖／取自大陸駐日本大使館微信公眾號）
大陸駐日大使吳江浩要求在日本的中國統派人士批判「台灣有事就是日本有事」論調。（圖／取自大陸駐日本大使館微信公眾號）

大陸駐日本大使吳江浩25日與日本的中國統派人士座談時，提出要批判「台灣有事就是日本有事」論調，講清楚把中國的國家統一和日本的安全保障扯在一起並對立起來，極其荒謬、極其危險，是一條不歸之路。

根據中國駐日本大使館微信公眾號周日發布的訊息，中國駐日本大使吳江浩25日出席在橫濱舉辦的兩岸關係研討會時指出，賴清德總統520就職演說「充斥著敵意與挑釁、謊言與欺騙」，是篇徹頭徹尾的「台獨自白」。

吳江浩稱，當前台海形勢複雜嚴峻，根源在於民進黨當局頑固謀獨挑釁，外部勢力企圖「以台制華」。一段時期以來，日本國內一些人與台獨勢力大肆勾連，公然為民進黨當局撐腰站台。

對此吳江浩提出要對日本清楚表達五點嚴正立場：

一、要闡明台灣問題的歷史經緯，講清楚台灣是中國領土不可分割的一部分，所謂台灣問題完全是中國的內政，絕不是什麼地區、國際問題；

二、要揭露民進黨當局的台獨本質，講清楚他們要的不是所謂「維持現狀」，而是要走台獨絕路，這將從根本上破壞台海和平；

三、要宣傳祖國政府對台方針，講清楚我們願盡最大努力爭取和平統一，但絕不承諾放棄使用武力，這不是恐嚇，而是震懾台獨的王牌；

四、要強調日本在台灣問題上負有歷史罪責、就一個中國原則作出過嚴肅政治承諾，講清楚日方有責任、有義務重信守諾，謹言慎行；

五、要批判台灣有事就是日本有事論調，講清楚把中國的國家統一和日本的安全保障扯在一起並對立起來，極其荒謬、極其危險，是一條不歸之路。

針對「日本有事就是日本有事」這一論述，5月20日，在中國駐日本大使館舉辦的「台灣問題與中日關係」座談會上，吳江浩就曾警告，「如果日本將自己綁上分裂中國的戰車，日本民眾將被帶入火坑。」

對於吳江浩這番「火坑論」，路透報導，日本內閣官房長官林芳正22日在例行記者會上說：「我們認為駐日大使發表這樣的言論極不恰當，我們已立即提出嚴正抗議。」

《產經新聞》則報導，日本眾議院議員松原仁表示，吳江浩的發言是對日本國民「赤裸裸的恐嚇」，不符合外交官身分。因此，他向眾議院議長額賀福志郎提出書面質詢，要求政府澄清立場，並稱「應當將吳江浩驅逐出境」。

台獨 日本 民進黨

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