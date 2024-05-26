兩岸觀策／賴清德與「意識形態的世界大戰」

美國《國會山報》日前刊登一篇評論文章，嘲諷喬．拜登總統已成為廿一世紀的詹姆斯．布坎南。布坎南是美國第十五任總統，亦即亞伯拉罕．林肯的前一任。這篇文章認為，布坎南被廣泛認為是美國歷史上最糟糕的總統，他試圖安撫所有人，但最終沒一個人高興。在他的統治下，國家越來越接近分裂和內戰。

該文最核心的命題是：世界正陷入一場「全球意識形態的第三次世界大戰」，俄羅斯、中國及其代理人正在攻擊美國的利益；拜登卻猶如一個半世紀前的布坎南，只想對敵人畫出紅線，而非追求勝利。它認為，如果自由民主要戰勝普亭和習近平所謂多極世界的共同願景，贏得這場意識形態戰爭是美國唯一出路。

不過，這篇文章顯然拿著錯誤的歷史進行錯誤的類比。因為拜登面對的並不是試圖脫離美利堅合眾國的南方邦聯，而是兩個實力非比尋常的超級大國；而如今所謂的自由民主的意識形態，也並不比中俄所倡導的多極世界主張更具有吸引力。更何況，美國多年來在全球推銷的民主制度，已以極高的比例，在眾多國家中成了貧富分化、甚至是動亂的根源。

美國至今還未能從上世紀九○年代初蘇聯瓦解後過度亢奮的「歷史終結論」中回過神來，這一論著甚至已被作者法蘭西斯．福山自己所推翻，美國的政壇卻仍執迷不悔地篤信著。當這篇文章毫不留情地指責拜登的昏庸時，竟忘了這位「糟糕的總統」，就是從神聖的民主制度中選出來的。很顯然，這個世界已不再能以簡單的民主與獨裁、或自由與奴役的二元對立觀，進行分割與裁切，用意識形態去框定、標識敵我的冷戰思維，早已不能反映與解析這個世界。

所謂的「意識形態第三次世界大戰」，本身就是充滿了謬誤與歧義的詞彙；美國與中、俄之間爭奪的，從來就不是意識形態與價值制度，而是美國享受了近一個世紀、如今唯恐即將失去的全球霸權，以及這個霸權所帶來的各樣紅利。如今美國忌憚中國的，並不是它的制度，而是它的實力。

但無論是已卸下擔子的蔡政府、還是剛上台執政的賴清德，都跟這篇文章犯了一模一樣的錯誤，認定這一世界還是民主陣營與專制牢籠間的鬥爭；賴的就職演說更充滿了「意識形態」的符號：譬如以「世界民主鏈」的亮點描述台灣，並自許「跟全球民主國家肩並肩，形成和平共同體」。

賴清德儼然以為，如今確有一個由美國所領導的民主同盟，正在奔赴一場「意識形態的第三次世界大戰」。他的就職演說就像一首慷慨的戰歌，展示了他誓為民主前鋒的決心。以至於，他對習近平民族情感的召喚視而不見，也無意於平息台海的怒濤。

他正用一套過時的世界觀，迎向他艱辛贏得的任期；並可能因此遭到難堪的挫敗。光是一篇演說，就已招來圍島軍演，未來四年能不舉步維艱？

意識形態大戰的假說中最致命的是：俄、中兩個假想敵中，美國連擊敗一個都已力有未逮，卻想同時對付兩個。美國早已不是一九四六年的美國，曾經的鐵幕也早已撤除。這世界從來沒有也不會走上「意識形態的第三次世界大戰」，賴清德應該盡快從這一自我耽溺的想像中甦醒。