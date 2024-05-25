習近平與產學界座談 官媒：三中全會前釋改革重要訊號

中共總書記習近平22至24日在山東考察，並於23日主持召開企業和專家座談會。新華社發布「第一觀察」文章表示，在黨7月召開三中全會前，習近平主持召開這場座談會，再次彰顯黨中央重視開門問策、集思廣益的優良作風，也釋放出進一步全面深化改革、推進中國式現代化的重要信號。

文章指出，此次座談會緊扣改革主題「推動中國式​​現代化」，習近平闡明進一步全面深化改革的方向。堅持目標導向和問題導向結合，是改革的鮮明特徵，也是深化改革的重要經驗。而解決問題是推動改革的目的。

文章表示，此次座談會上，企業與專家代表圍繞深化電力體制改革、以科技改造提升傳統產業、優化外資企業營商環境、推動城鄉融合發展等提出意見建議，著眼的正是亟待用改革破解的問題所在。

文章認為，進一步全面深化改革要抓住推動中國式現代化需要解決的重大體制機制問題、深層矛盾和問題，奔著問題去、盯著問題改，不斷為中國式現代化注入強勁動力、提供有力制度保障。

文章指出，經濟基礎決定上層建築，經濟體制改革牽一發動全身，對其他領域改革有重要影響，它是新時代全面深化改革的「牛鼻子」。深化經濟體制改革，可以說是抓住了破解增強發展動力難題的主要矛盾。習近平在此次座談會列舉的一系列經濟體制改革重要內容，正是現實需要和最緊迫的事情，也為如何抓住矛盾的主要方面提供指引。

文章還說，這場座談會把牢「讓人民過更好的日子」的價值導向，進一步明確了改革無論改什麼、改到哪一步，堅持以人民為中心的改革價值取向始終不能改變，要讓改革的政策制定和具體執行，都踩實「讓人民有更多獲得感、幸福感、安全感」這個出發點和落腳點。

文章指出，座談會還提到堅持正確的改革方法論，把制度優勢轉化為治理效能，堅持正確的改革方法論至為關鍵。其一，堅持守正創新。全面深化改革，方向至關重要。其二，更加重視系統整合。 「更加」二字凸顯了改革系統整合的重要性。其三，改革要重謀劃，更要重落實。全面深化改革猶如興建一座大廈，既要繪製好藍圖，更要抓好施工落實。

中共每屆三中全會，大多以經濟及改革為中心議題，本屆按慣例應在去年9至12月間召開，但延宕至今年7月。根據新華社報導，會議主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。