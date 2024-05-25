快訊

Google Maps「抓姦神器」1服務將消失限縮！網嘆：都靠它找回記憶

北巿東區女酒醉躺地…男趁機「當街交疊」 不雅影片瘋傳遭警送辦

雨彈來襲！5縣市豪大雨特報 劇烈天氣持續到晚間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸將再出招？學者預測「2手段」對付台灣 2027年會對台攤牌

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
廣角智庫25日舉辦「賴清德就職與兩岸關係」論壇，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山發表看法。記者林宸誼／攝影
廣角智庫25日舉辦「賴清德就職與兩岸關係」論壇，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山發表看法。記者林宸誼／攝影

總統賴清德520就職上任後，共軍連2天的「聯合利劍-2024A」軍演24日結束，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山25日悲觀地表示，接下來大陸會採「圍點打援」與「孤立台灣」2招對付台灣，並在2027年對台灣攤牌。

趙春山在「廣角智庫論壇」所舉辦「賴清德就職與兩岸關係」論壇上表示，第一招對外是「圍點打援」。不會直接攻台，而是先對付外部的美國等「民主同盟」，以達到外交上孤立台灣，因此軍事演習不只針對台灣、而是要「打援」。

至於第二招對台，趙春山認為，大陸將採施琅的「因剿寓撫」策略，用軍事威懾，然後取得最後政治解決。其中以「剿」為主，然後再「撫」。此外也會在台灣內部進行分化。

「賴清德可能會為 2028年總統大選超前部署，但大陸有很多人都在問，賴清德還有2028嗎？」趙春山強調，大陸對台攤牌不代表是打仗，也不是美國憂心大陸在2027之前具備侵略台灣的能力，而是2027年恰逢中共21大（中國共產黨第二十一次全國代表大會），加上解放軍建軍100年。

趙春山進一步解釋，不管中共總書記習近平是否繼續做下去，在他第三任對台工作若交出一張白卷，支持一位務實的台獨工作者擔任台灣領導，那習近平如何對14億人口交代。

因此趙春山認為，軍演雖然結束，但是否真的結束，可能還需要加個問號。「因為將來會變成常態化，上次裴洛西來台，就造成了海峽中線模糊的理解沒有了，然後慢慢的大家就習以為常，到哪一天有機會大陸就一步步往前走，得寸進尺。」

趙春山表示，從政治層面來看，第一個認知，是軍演對賴清德總統520講話的回應和認知。大陸方面認為，賴清德比過去李登輝、陳水扁，甚至蔡英文更接近台獨红線。

趙春山提到，所謂「務實」的兩個字，只能說是戰術性的說法，來掩蓋台獨事實。

第二個認知是美國下指導棋。趙春山指出，美國亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）日前訪陸，並在北京會晤國台辦副主任仇開明等中共涉台官員，顯示中美對台海議題高度關切。

但等到賴清德發表就職演說，美國國務卿布林肯，透過辦公室發言人發表聲明，恭賀台灣人民再次展現民主體制的強健與堅韌，也強調未來台美將攜手追求共同的利益和價值。趙春山說，「這讓大陸認知原來是美國下指導棋，甚至是美國拍板定案。」

美國 賴清德 趙春山

延伸閱讀

嗆賴清德胡來 廖偉翔：展現和國會幹到底的態度

賴就職後情勢演變 楊永明：台灣將面臨內外三重鬥爭壓力

進入賴清德時代 兩岸被逼走向兩國

賴清德聲援立院外抗議 洪孟楷：少數總統無視主流民意？

相關新聞

大陸將再出招？學者預測「2手段」對付台灣 2027年會對台攤牌

總統賴清德520就職上任後，共軍連2天的「聯合利劍-2024A」軍演24日結束，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山25...

賴就職後情勢演變 楊永明：台灣將面臨內外三重鬥爭壓力

總統賴清德520就職上任後，共軍隨即自23日起展開連2天的「聯合利劍-2024A」軍演。國安會前副秘書長、文化大學社科院...

稱香港、台灣「國家」 香港舉重健力總會主席辭職

香港舉重健力總會主席葉永玉兩度在公開致辭中將香港說為「國家」，引發香港特區政府表示「絕對不可接受」，要求調查並提出改善方...

進入賴清德時代 兩岸被逼走向兩國

對台北賴清德總統就職的「懲罰性」的「聯合利劍－2024A」環台軍演兩天後結束，這是中共要懲罰台灣主流民意的決定，如此文攻...

英控香港經貿辦僱員涉間諜 陸抗議：採有力措施應對

英國日前以國安法起訴三名男子，指控他們涉嫌在當地為香港從事情報工作，其中包括香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，案件24日在...

習近平與產學界座談 官媒：三中全會前釋改革重要訊號

中共總書記習近平22至24日在山東考察，並於23日主持召開企業和專家座談會。新華社發布「第一觀察」文章表示，在黨7月召開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。